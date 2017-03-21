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Внимание, розыск: милиция ищет очевидцев смертельного ДТП в Минске
Сотрудники отдела уголовного розыска устанавливают свидетелей и очевидцев ДТП, которое произошло вечером 26 февраля на столичной улице Богдановича. Об этом
Напомним, около 22.10 водитель Honda Prelude ехал со стороны улицы Хоружей в направлении улицы Кульман и вблизи дома № 70 по улице Богдановича
В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия.
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Авария произошла 26 февраля, около 22.10, на улице Богдановича: Honda насмерть сбила пешехода.
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