Сотрудники отдела уголовного розыска устанавливают свидетелей и очевидцев ДТП, которое произошло вечером 26 февраля на столичной улице Богдановича. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.



Фото: ГАИ Минска

Напомним, около 22.10 водитель Honda Prelude ехал со стороны улицы Хоружей в направлении улицы Кульман и вблизи дома № 70 по улице Богдановича сбил мужчину , который переходил дорогу слева направо по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия.

Очевидцев происшествия и граждан, располагающих какой-либо информацией о случившемся, милиционеры просят обратиться в Советское РУВД Минска лично или по телефонам: 8 017 292-02-02 или 102. Конфиденциальность гарантируется.