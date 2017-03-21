﻿ Гол Лингле в овертайме седьмого матча вывел "Айсберен" в полуфинал чемпионата Германии. 21.by
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Гол Лингле в овертайме седьмого матча вывел "Айсберен" в полуфинал чемпионата Германии

22.03.2017 10:15 — Разное | Tut.by  
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Форвард сборной Беларуси Шарль Лингле помог своей команде «Айсберен Берлин» выйти в полуфинал чемпионата Германии по хоккею.


Фото: Eisbaren Berlin

Новый клуб Лингле пробился в плей-офф лишь через квалификацию, одолев в двух матчах «Штраубинг Тайгерз», и попал в четвертьфинале на занявший второе место в регулярном сезоне «Адлер Мангейм». Как и еще три дуэли четвертьфинала, эта пара определяла победителя в седьмом матче. Сенсационную победу одержал «Айсберен», выигравший в овертайме на площадке соперника — 2:1. Победную шайбу на 70-й минуте  забросил Шарль Лингле.

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Покинувший в ноябре минское «Динамо» Лингле занимает второе место в списке бомбардиров плей-офф чемпионата Германии. В его активе уже 8 (3+5) результативных баллов.

В полуфинале «Айсберен» сыграет с победившим в регулярном сезоне «Мюнхеном».

 
 
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Форвард сборной Беларуси Шарль Лингле помог своей команде "Айсберен Берлин" выйти в полуфинал чемпионата Германии по хоккею.

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