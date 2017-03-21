Десятимесячная Доминик из Кот-д'Ивуара, пережившая операцию по отделению близнеца-паразита, чувствует себя хорошо. Об этом сообщает Euronews.

Хирурги детской больницы в Парк-Ридже (американский штат Иллинойс) представили ее журналистам во вторник.



Фото: Chicago Tribune

Девочка родилась с четырьмя ногами и двумя спинами — из ее шеи и спины выступали части тела не полностью развитого близнеца. Шестичасовая операция с участием пяти хирургов была проведена 8 марта.

На время лечения Доминик остается в приемной семье, а потом вернется домой.



Фото: Jose M. Osorio/Chicago Tribune