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Хирурги успешно удалили у девочки лишние ноги

22.03.2017 10:30 — Разное | Tut.by  
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Десятимесячная Доминик из Кот-д'Ивуара, пережившая операцию по отделению близнеца-паразита, чувствует себя хорошо. Об этом сообщает Euronews.

Хирурги детской больницы в Парк-Ридже (американский штат Иллинойс) представили ее журналистам во вторник.


Фото: Chicago Tribune

Девочка родилась с четырьмя ногами и двумя спинами — из ее шеи и спины выступали части тела не полностью развитого близнеца. Шестичасовая операция с участием пяти хирургов была проведена 8 марта.

На время лечения Доминик остается в приемной семье, а потом вернется домой.


Фото: Jose M. Osorio/Chicago Tribune

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Девочка родилась с четырьмя ногами и двумя спинами.

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