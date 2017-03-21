|
Хирурги успешно удалили у девочки лишние ноги
Десятимесячная Доминик из Кот-д'Ивуара, пережившая операцию по отделению близнеца-паразита, чувствует себя хорошо. Об этом
Хирурги детской больницы в Парк-Ридже (американский штат Иллинойс) представили ее журналистам во вторник.
Девочка родилась с четырьмя ногами и двумя спинами — из ее шеи и спины выступали части тела не полностью развитого близнеца. Шестичасовая операция с участием пяти хирургов была проведена 8 марта.
На время лечения Доминик остается в приемной семье, а потом вернется домой.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Девочка родилась с четырьмя ногами и двумя спинами.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии