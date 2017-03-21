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В Жодино маршрутный автобус врезался в грузовик

22.03.2017 10:51 — Разное | Tut.by  
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В Жодино водитель маршрутного автобуса врезался в попутный грузовик. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ УВД Минского облисполкома.


Фото: БЕЛТА

Авария произошла 21 марта, около 18.00, на 30-м километре трассы Слобода — Новосады в черте города Жодино. По предварительной информации, 26-летний водитель маршрутного автобуса «Радимич» неправильно выбрал безопасную дистанцию и совершил наезд на остановившийся перед регулируемым пешеходным переходом на запрещающий сигнал светофора Iveco с полуприцепом.

Как сообщили в МЧС, в результате ДТП в салоне автобуса оказался заблокирован водитель — его доставали спасатели. С травмы различной степени он был госпитализирован. Кроме водителя, в автобусе ехал один пассажир — он не пострадал.

По факту аварии проводится проверка.

 
 
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В результате ДТП травмы различной степени тяжести получил водитель автобуса.

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