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В Жодино маршрутный автобус врезался в грузовик
В Жодино водитель маршрутного автобуса врезался в попутный грузовик. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ УВД Минского облисполкома.
Авария произошла 21 марта, около 18.00, на 30-м километре трассы Слобода — Новосады в черте города Жодино. По предварительной информации, 26-летний водитель маршрутного автобуса «Радимич» неправильно выбрал безопасную дистанцию и совершил наезд на остановившийся перед регулируемым пешеходным переходом на запрещающий сигнал светофора Iveco с полуприцепом.
Как
По факту аварии проводится проверка.
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В результате ДТП травмы различной степени тяжести получил водитель автобуса.
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