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Крупнейший розовый бриллиант оценили в 60 миллионов долларов

22.03.2017 10:46 — Разное | Tut.by  
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Аукционный дом Sotheby’s выставил на торги редкий бриллиант «Розовая звезда» весом 59,6 карата (около 11,8 грамма). Он является самым крупным камнем в своем сегменте.

Фото: пресс-служба Harper's Bazaar

Драгоценный камень был найден в 1999 году при разработке алмазных месторождений в Африке. На его обработку у ювелиров ушло порядка двух лет. Стартовая цена лота — более 60 миллионов долларов.

По оценке специалистов лаборатории Геммологического института Америки (GIA), «Розовая звезда» входит в подгруппу Тype IIa. К ней относятся всего два процента всех ограненных бриллиантов. Представители этой группы по своему химическому составу являются самыми прозрачными и отличаются оптической чистотой.

Весной 2016 года на торгах в Женеве был продан розовый бриллиант грушевидной формы весом 15,38 карата (чуть больше трех граммов). С молотка драгоценный камень под названием «Уникальный розовый» (Unique Pink) ушел за 31,6 миллиона долларов.

 
 
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Драгоценный камень был найден в 1999 году при разработке алмазных месторождений в Африке. На его обработку у ювелиров ушло порядка двух лет.

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