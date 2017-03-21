Республика Беларусь активно развивает туристическую отрасль, ищет новые пути по привлечению туристов в страну. С февраля 2017 года вступил в силу указ президента Республики Беларусь Александра Лукашенко о введении 5-ти дневного безвизового режима для жителей 180 стран мира, прилетающих в страну через национальный аэропорт "Минск". В республике работают как традиционные туристические маршруты и услуги, знакомые туристам еще со времен СССР, так и развиваются новые направления, которые должны максимально удовлетворить любые запросы приезжающих в страну путешественников.

Прогнозы экспертов по развитию туризма на 2017 год, планы совместной работы на рынке туристических услуг, особенности работы туристических компаний, интересные предложения для туристов стран СНГ и ближнего зарубежья, а также другие вопросы обсудят эксперты Беларуси, Кыргызстана, Молдовы, Грузии.

Для участия в видеомосте приглашены:

В Минске:

Председатель Республиканского союза туристической индустрии Беларуси Филипп ГУЛЫЙ.

В Кишиневе:

Генеральный директор Агентства по туризму Республики Молдова Станислав РУССУ.

В Тбилиси:

эксперт в области туризма, профессор Грузинского университета Нико КВАРАЦХЕЛИЯ.

В Бишкеке:

представители туристического сообщества.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в мероприятии, которое состоится в четверг, 23 марта, в 14:00, в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

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E-mail: e.semenova@sputniknews.com ;

Тел.: +375 17 237 83 65;

Моб.: +375 29 664 28 04.

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