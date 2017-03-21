О вопиющем факте браконьерства в Березинском биосферном заповеднике и подробностях расследования на радио Sputnik Беларусь рассказала официальный представитель Государственной инспекции охраны животного и растительного мира Ольга Громович.

"Пока злоумышленника разыскивают и пытаются установить личность того, кто установил эти петли на территории заповедника. Сложно сказать, были ли петли установлены на медведя. Возможно, на другое животное — копытное или пушного зверя. Но так получилось, что в одну из установленных петель попал медведь", — сказала Громович.

По словам специалиста, скорее всего, медведь погиб от того, что, попав в петлю, очень настойчиво пытался освободиться. Деревья вокруг были поломаны, а одно из них было очень сильно изгрызено — то, к которому была привязана петля.

"Как правило, животное, когда попадает в петлю и пытается освободиться, еще более туго затягивает ее. А потом уже погибший медведь стал добычей хищников", — отметила Громович.

Останки животного обнаружили госинспекторы Бегомльской МРИ в Лепельском районе у деревни Рожно. Забрать погибшее животное браконьеры, вероятно, не решились.

Представитель госинспекции уточнила, что за незаконную охоту с причинением ущерба в крупном и особо крупном размере браконьеру грозит уголовное дело. Поскольку бурый медведь включен в Красную книгу Беларуси и является объектом Конвенции СИТЕС, причиненный природе ущерб оценивается в 2 400 базовых величин (55,2 тысячи рублей или более 29 тысяч долларов). Кроме уголовной ответственности тот, кого признают виновным, должен будет возместить эту сумму.

По разным данным, количество медведей в Беларуси варьируется от 70 до 120 особей. Собеседница Sputnik предположила, что в Березинском заповеднике их несколько десятков.

Комментарий официального представителя Государственной инспекции охраны животного и растительного мира Ольги Громович о факте браконьерства в Березинском биосферном заповеднике слушайте на радио Sputnik Беларусь.