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Индийский "Гелендваген". Force модернизировала свой внедорожник Gurkha

22.03.2017 10:48 — Разное | Tut.by  
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Компания Force Motors из индийской Пуны, которая сотрудничает с концерном Daimler, провела обновление производимого с 2013 года внедорожника Gurkha, который внешне теперь подражает легендарному мерседесовскому G-классу.


Кроме переработанной внешности Gurkha обзавелась новой лонжеронной рамой, изготавливаемой на роботизированной линии с применением лазерной сварки и более прочной по сравнению с рамой прежней версии, сварка которой осуществлялась вручную. Передняя подвеска теперь — независимая, сзади применяется многорычажная зависимая конструкция. Преобразился и салон внедорожника, где появился новый четырехспицевый руль и измененное оформление центрального тоннеля.


Под капотом — выпускаемый индусами по лицензии Mercedes дизель OM 216 объемом 2,6 л, развивающий 84 лошадиных силы и 230 Нм крутящего момента и который после обновления соответствует местным экологическим нормам BS-IV, благодаря чему внедорожник можно использовать и в индийских мегаполисах. Пару ему составляет 5-ступенчатая «механика», которая также была модернизирована.


На выбор предусмотрено несколько модификаций Gurkha — это рассчитанный на пять или восемь мест трехдверный вариант Xplorer, который к тому же можно приобрести и с матерчатым верхом, а также пятидверный Xpedition в семи- или девятиместном вариантах исполнения.

У местных дилеров обновленная Gurkha доступна от 838 тысяч рупий (чуть более 12 800 долларов).

 
 
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Внедорожник Gurkha производит индийская компания Force, которая тесно сотрудничает с концерном Daimler. Теперь эта связь стала еще более тесной, потому что новая модель...

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