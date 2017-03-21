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Очередная северокорейская ракета взорвалась через несколько секунд после старта

22.03.2017 11:23 — Разное | Tut.by  
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Тихоокеанское командование США зафиксировало очередной пуск Северной Кореей неустановленной ракеты, сообщает Русская служба Би-би-си. Японские СМИ говорят об испытании Пхеньяном сразу нескольких ракет.


Фото: ilbe.com

«Тихоокеанское командование США зафиксировало попытку пуска ракеты, мы оцениваем попытку как неудачную», — говорится в заявлении представителя командования Дэйва Бекхэма.

По его словам, «как представляется, ракета взорвалась через несколько секунд после старта». Однако тип ее не определен.

По данным японских СМИ, ракеты, скорее всего, были запущены в районе Вонсана в восточной части страны. При этом их запуски были неудачными.

В целом, Северная Корея с апреля по июнь 2016 года запустила в общей сложности шесть ракет средней дальности «Мусудан» в районе вблизи Вонсана.

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В последнее время Пхеньян все чаще проводит ракетные пуски - в нарушение санкций ООН.

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