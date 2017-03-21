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В Беларуси объявлен конкурс стартапов

22.03.2017 11:21 — Разное | Ежедневник  
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В Беларуси объявлен конкурс стартапов

Белорусский инновационный фонд, Государственный комитет по науке и технологиям совместно с Институтом бизнеса и менеджмента технологий БГУ и ОО «Общество содействия инновационному бизнесу» проводят конкурс стартапов «Belarus ICT Start-up Award».

Конкурс пройдет в рамках XXIV Международного специализированного форума по телекоммуникациям, информационным и банковским технологиям «ТИБО-2017». Мероприятие проводится в целях стимулирования предпринимательской инициативы в сфере информационных технологий и приборостроения, повышения компетенций в области управления инновационными проектами и коммерциализации их результатов, сообщила пресс-служба ГКНТ.

К участию в конкурсе приглашаются команды и индивидуальные участники, cтартап-проекты которых относятся к следующим направлениям: мобильные технологии и платформы; информационная безопасность; системы коммуникации и Интернет вещей; информационно-развлекательные и образовательные технологии; дополненная и виртуальная реальности;  искусственный интеллект; робототехника и автономные транспортные средства; радиоэлектроника; фотоника, опто- и микроэлектроника; приборостроение; HealthTech; FinTech.

Конкурс проводится в три этапа:

Отборочный тур – до 12 апреля 2017 года.

Работа с экспертами и тренинг-курс – до 14 апреля 2017 года.

Презентация проектов перед инвесторами и экспертами в формате «Дня инвестора», подведение итогов, церемония награждения – 20 апреля 2017 года.

Победителям конкурса будут выделены денежные средства на разработку бизнес-планов их инновационных проектов для участия в Республиканском конкурсе инновационных проектов, а также Сертификаты на обучение команды проекта на интенсивном курсе в Стартап-школе ИБМТ БГУ. Кроме того, победители будут награждены ценными призами и дипломами.

Заявки принимаются до 7 апреля 2017 года (включительно). Для участия в конкурсе необходимо заполнить форму на сайте http://start.by/investday.

Контактный телефон +375 17 2931781 (Белорусский инновационный фонд).

 
 
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