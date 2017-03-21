Завтра в столичный прокат выходит фильм « Живое » — научная фантастика о том, как команда из шести астронавтов МКС обнаруживает в марсианской почве некую форму жизни. AFISHA.TUT.BY рассказывает, чем фильм будет интересен поклонникам sci-fi.

Клаустрофобический триллер





Фильмы про космос часто рискуют обернуться эпическими полотнами про околоземные баталии. Поэтому, когда создатели «Живого» объявили, что это будет клаустрофобический триллер, поклонники жанра сразу начали фантазировать ни много ни мало о чем-то сродни «Чужого». И не ошиблись: именно этот классический образец стал источником вдохновения для создателей картины. По сюжету, как мы уже писали выше, команда астронавтов обнаруживает в марсианской почве некую форму жизни. Форма эта оказывается куда более развитой, чем хотелось бы членам экипажа. И куда более агрессивной. В задачи команды входит не только выживание, но и изолирование инопланетного нечто, прежде чем оно явится на Землю.

Привет «Дэдпулу»





Одну из главных ролей в фильме сыграет Райан Рейнольдс, знакомый минскому зрителю в том числе и по роли Дэдпула. За сценарий «Живого» отвечают Ретт Риз и Пол Верник — авторы сценария к фильмам «Дэдпул» и «Добро пожаловать в Zомбиленд». «Кинопоиск» предполагает, что команду продюсеры собирали аккурат под Рейнольдса, потому что и в режиссеры они позвали Эспиносу, уже работавшего с Райаном над фильмом «Код доступа „Кейптаун“». В любом случае очевидно, что снимать зрительское напряжение будут шуточками в духе Рейнольдса.

Реальные декорации вместо зеленого экрана





Один из самых нашумевших фильмов про космос в последнее время — «Гравитация» — был снят почти полностью на фоне зеленого экрана. «Живое» же снимают в реальных декорациях, для чего в специально отведенной комнате выстраиваются белые макеты на столах, а по стенам развешиваются репродукции, чертежи и прочие иллюстрации торжества инженерной мысли. По рассказам того же «Кинопоиска», создатели фильма полностью стараются избегать использования зеленого экрана. Хотя Рейнольдс признавался, что как раз зеленый экран иногда пригодился бы, потому что им постоянно тесно. «Мы сейчас работаем над сценой в таком маленьком помещении, там так все плотно друг к другу прижаты, что, если бы кто-то из съемочной группы умер, он так бы и остался в стоячем положении», — пошутил как-то актер.

«Живое» — приквел «Венома»?





Премьера второго трейлера фильма «Живое» породила множество слухов. Один из них представляет собой теорию о том, что новый фильм — не что иное, как приквел «Венома» — истории о культовом антигерое Marvel, которую собираются выпустить в прокат в 2018 году. Поводом для слухов послужили кадры из третьего «Человека-паука» в трейлере «Живого», а также то, что сценаристы картины — Риз и Верник — ответственны за сценарий и «Венома» тоже.

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Впрочем, режиссер «Живого», швед Даниэль Эспиноса, комментировать слухи пока отказался.

Ольга Дыховичная и все-все-все





Одну из главных ролей в фильме сыграет российская актриса Ольга Дыховичная. Создатели фильма подчеркивают, что раз действие разворачивается на МКС, то и состав станции должен быть соответствующий — полностью международный. Здесь и американцы, и англичане, японец и русская. Дыховичную выбрали из десятка других актрис. Интересно, что специально для роли девушку коротко постригли: в невесомости длинные волосы мешают, их нужно либо аккуратно собирать в тугую прическу, либо состригать.

Премьера фильма «Живое» пройдет почти во всех кинотеатрах Минска 23 марта.