В Беларуси в 2018 году могут начать вводить страховки от безработицы. Об этом сообщил первый заместитель министра труда и соцзащиты Андрей Лобович на онлайн-конференции .



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

До запуска системы страхования от безработицы предлагается повысить пособие по безработице до 100% бюджета прожиточного минимума (БПМ) уволенным из-за сокращения численности или штата работников, до 50% БПМ — работникам, уволенным по уважительным причинам, сообщил Андрей Лобович.

Средний размер страхового пособия по безработице, как ожидается, составит 60% от средней зарплаты работника. Период выплаты составит 26 календарных недель (70% средней зарплаты работника за первые 13 календарных недель и 50% — за последующие 13 календарных недель). Минтруда еще в начале февраля передало свои предложения в правительство.

В случае одобрения выработанных подходов работа по введению в республике системы страхования от безработицы может начаться уже в 2018 году, уточнил Андрей Лобович.

Программами страхования от безработицы в разных странах охвачено до 80% занятого населения, уточнил начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Олег Токун.

— В каждой стране своя система страхования по безработице, она зависит от общей ситуации, особенностей безработицы, характеристик рынка труда и др. Но ни одна система страхования по безработице, как бы хорошо она ни была разработана, не способна решить проблему безработицы в целом. Цель страхования по безработице — обеспечение временного и частичного замещения дохода застрахованного лица, потерявшего работу, в период поиска новой работы, — уточнил Олег Токун.