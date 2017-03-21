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Эксперт по безопасности о тунеядцах, лагерях боевиков и пятой колонне

22.03.2017 11:41 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Во время общения в Могилеве с трудовыми коллективами предприятий компании "Кроноспан" Александр Лукашенко заявил, в частности, о том, что в Беларуси задержали готовивших провокацию с оружием боевиков.

"Было задержано несколько десятков боевиков, которые тренировались в лагерях с оружием. Один из лагерей был в районе Бобруйска и Осиповичей. Остальные лагеря — в Украине, в Литве или в Польше. Деньги шли через Польшу и Литву к нам. Мы буквально в эти часы задержали пару десятков боевиков, которые готовили провокацию с оружием", — рассказал президент.

Эксперт по безопасности о тунеядцах, лагерях боевиков и пятой колонне
© Sputnik Андрей Стенин
Лукашенко: в Беларуси задержали боевиков с оружием, готовящих провокацию

Как сообщил глава государства, задержание боевиков стало возможно благодаря сообщению женщины, которая пришла в одно из посольств в Евросоюзе и в официальном письме сообщила о готовящейся провокации.

Директор Центра изучения внешней политики и безопасности Сергей Палагин пояснил на радио Sputnik Беларусь, почему ряд СМИ в своих публикациях окрашивает информацию в уже привычный спектр, когда боевиков и экстремистов пытаются выдать за несчастных "тунеядцев".

"Ситуация очень непростая, и если пустить ее на самотек, то в Беларуси могут возникнуть необратимые последствия. В любом случае государство будет себя защищать, и защищать эффективно, как это происходит в странах Западной Европы и США", — отметил Палагин.

Эксперт уточнил, что, прежде всего, череда проблем в экономике является причиной того, что люди вышли на улицы.

"То, как наши "трудолюбивые" чиновники стали реализовывать президентский Декрет 3, стало причиной недовольства людей, чем тут же воспользовалась оппозиция",-  считает эксперт.

Учитывая, что впереди 25 марта, когда оппозиция будет проводить демонстрации и пытаться дестабилизировать ситуацию в обществе, Палагин указал на готовность государства и компетентных органов адекватно отреагировать на деструктивные явления, если таковые возникнут.

Стабилизировать ситуацию, по мнению эксперта, могут эффективные меры в экономике, которые раскрепостят деловую инициативу и по-настоящему воодушевят общество.

Полную версию беседы с директором Центра изучения внешней политики и безопасности Сергеем Палагиным слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Могилев
 
 
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