



Новая модель прогнозирования потребности экономики в кадрах начнет внедряться в Беларуси в 2019 году.

Как сообщил первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович, в республике организована работа по совершенствованию системы прогнозирования потребности в кадрах. Ее актуальность обусловлена ситуацией на рынке труда, характеризующейся дисбалансом спроса и предложения по профессионально-квалификационной структуре.

Для решения этой проблемы в конце 2015 года заместителем премьер-министра утвержден план работы по текущему планированию подготовки кадров и совершенствованию средне- и долгосрочного прогнозирования потребности в кадрах, пишет БЕЛТА.

С учетом международного опыта в 2016 году сформирована модель, которая включает в себя три модуля: "экономика", "рынок труда" и "профессиональное образование", подготовлена методологическая база. В 2017 году работа в этом направлении продолжается.

Предполагается, что новая система прогнозирования будет внедряться в 2019 году, отметил Андрей Лобович.