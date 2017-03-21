﻿ В Беларуси изменят кадровую политику. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Беларуси изменят кадровую политику

22.03.2017 12:03 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
В Беларуси изменят кадровую политику

Новая модель прогнозирования потребности экономики в кадрах начнет внедряться в Беларуси в 2019 году.

Как сообщил первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович, в республике организована работа по совершенствованию системы прогнозирования потребности в кадрах. Ее актуальность обусловлена ситуацией на рынке труда, характеризующейся дисбалансом спроса и предложения по профессионально-квалификационной структуре.

Для решения этой проблемы в конце 2015 года заместителем премьер-министра утвержден план работы по текущему планированию подготовки кадров и совершенствованию средне- и долгосрочного прогнозирования потребности в кадрах, пишет БЕЛТА.

С учетом международного опыта в 2016 году сформирована модель, которая включает в себя три модуля: "экономика", "рынок труда" и "профессиональное образование", подготовлена методологическая база. В 2017 году работа в этом направлении продолжается.

Предполагается, что новая система прогнозирования будет внедряться в 2019 году, отметил Андрей Лобович.

 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новая модель прогнозирования потребности экономики в кадрах начнет внедряться в Беларуси в 2019 году.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Футболист "Уфы": Когда Гончаренко объяснял тактику, мог пошутить так, что мы со стульев падали
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика