В этом сезоне «Уфа» — главное открытие РФПЛ. Команда из столицы Башкирии под руководством белоруса Виктора Гончаренко закрепилась в первой пятерке турнирной таблицы и теперь продолжает бороться за еврокубки уже с новым тренером, дебютантом Сергеем Семаком.



Сильвестр Игбун. Фото: fcufa.pro

«Чемпионат» поговорил с нападающим «Уфы» Сильвестром Игбуном, который трижды в этом сезоне приносил своей команде победу: в Самаре, Туле и Грозном он забил победные голы. Нигерийский форвард рассказал о том, в чем секрет успеха Виктора Гончаренко и что означает надпись «Слай» на его игровой футболке.

— Год назад дела в «Уфе» шли не так хорошо, команда боролась за выживание.

— Да, я даже хотел покинуть команду летом, но остался из-за нового тренера, Виктора Гончаренко. Предыдущий тренер (Евгений Перевертайло. — Прим. «Чемпионата») не говорил по-английски, а с Гончаренко мы могли общаться постоянно! Он очень забавный, постоянно шутит, но при этом очень сильный тренер. Мне очень с ним повезло. Помню его первую шутку. Мы встретились на сборе на Кипре, и Гончаренко спрашивает: «Слай, ты в курсе, что у меня семеро детей?» Отвечаю: «Серьезно?!» А он смеется. Даже когда Гончаренко объяснял тактику, он мог пошутить так, что мы все со стульев падали.

— В чем сильная сторона Гончаренко? В тактике, мотивировании?

— Все вместе. Это очень опытный тренер. Гончаренко знает, как воодушевить игрока, передать ему свою энергию. Но и не забывает о тактике, постоянно объясняет тебе, что и как нужно делать на поле.

— Вы сказали, что собирались покинуть «Уфу» зимой. Теперь об уходе не думаете?

— Посмотрим, что будет летом, но пока я сосредоточен на своей игре в «Уфе» и на наших результатах. Слышал, что какие-то российские клубы интересовались мной, но я слухам не верю.

— Сильно расстроились, когда узнали, что Гончаренко покидает «Уфу» ради ЦСКА?

— Конечно, было грустно потерять такого сильного тренера, ведь это он превратил «Уфу» из аутсайдера в крепкого середняка. С другой стороны, я очень рад за Гончаренко, потому что возглавить ЦСКА — большой шаг для него. Теперь у нас новый тренер — Сергей Семак, и я стараюсь произвести впечатление на него, при этом не забывая, что дал мне Гончаренко.

— Гончаренко не звал вас в ЦСКА? Я видел фото в «армейской» футболке в вашем инстаграме?

— Нет, это не он вручил ее мне. Ха-ха! Мы просто поменялись футболками с моим земляком Ахмедом Мусой, когда он еще играл в ЦСКА.

Trow back pic, me miss my Nigeria fun Публикация от Slykelvin44 (@tataemeka) Июл 11 2016 в 12:14 PDT

— Теперь в нападении ЦСКА играет другой нигериец — Аарон Оланаре.

— Это мой хороший друг. Сейчас Аарон только залечил свою травму и потихоньку находит свою игру. Думаю, он сможет стать лучшим бомбардиром в ЦСКА.

— Гончаренко сможет стать чемпионом с ЦСКА в этом сезоне?

— Это будет трудно, потому что «Спартак» сейчас играет очень мощно. Думаю, они фавориты, но случиться может все. Я желаю успеха Гончаренко в ЦСКА и буду немножко за него болеть.

— Вы много знали о Семаке до того, как он стал главным тренером «Уфы»?

— Я знал, что он легендарный игрок в России. Это видно даже на тренировках: как он работает с мячом, какие пасы отдает.

— Семак впервые в карьере возглавил команду. Сейчас он старается не ломать тактику Гончаренко или строит новую «Уфу»?

— Мы играем по-другому. Семак хочет, чтобы мы удерживали мяч. Например, наш голкипер теперь чаще отдает мяч ближнему, а не выбивает вперед. И еще он хочет, чтобы мы забивали больше. К счастью, победа со счетом 1:0 или 10:0 приносит одинаковые три очка, и мы стараемся достичь именно результата, но и над атаками работаем много.

— В «Уфе» вы успели поиграть с самым безумным футболистом РФПЛ — Эммануэлем Фримпонгом.

— Может, окружающим он и кажется безумным, но вообще, Фрими — отличный парень. Мне не хватает его в «Уфе». Мы стараемся общаться, несмотря на то что сейчас он уехал в Швецию.

— У Фримпонга на футболке написано «Денч», это бренд его одежды, а у вас — «Слай». Что это значит?

— Это смешная история! Однажды я пришел на тренировку, это было еще в Дании, и мой тренер называет меня Слаем. Говорю ему: «Почему вы так меня называете?» Оказалось, что это прозвище Сильвестра Сталлоне, моего тезки и крутого актера. Мне понравилось, и с того момента все зовут меня именно так.