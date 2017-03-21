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Игорь Криушенко утвержден главным тренером сборной Беларуси по футболу

22.03.2017 12:51 — Разное | Ежедневник  
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Игорь Криушенко утвержден главным тренером сборной Беларуси по футболу

Игорь Криушенко утвержден в должности главного тренера национальной сборной Беларуси по футболу. Такое решение принято на заседании исполкома ассоциации "Белорусская федерация футбола".

Как сообщает БЕЛТА, Игорь Криушенко 1 марта был назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной Беларуси, сменив на этом посту Александра Хацкевича. Новый наставник будет совмещать работу в национальной сборной и жодинском клубе "Торпедо-БелАЗ", который он тренирует с 2012 года.

Дебют 53-летнего Игоря Криушенко у руля главной команды страны состоится 25 марта в Стокгольме, когда белорусские футболисты проведут отборочный матч мирового первенства против команды Швеции.

Сборная Беларуси на старте соревнований в квалификационной группе А набрала всего два очка, что и стало причиной отставки Александра Хацкевича. Под его руководством белорусы провели четыре игры: с Францией - 0:0 (дома), Нидерландами - 1:4 (в гостях), Люксембургом - 1:1 (дома), Болгарией - 0:1 (в гостях). Турнирное положение после четырех туров: Франция - 10 очков (разница мячей - 7-2), Нидерланды - 7 (8-4), Швеция - 7 (6-3), Болгария - 6 (6-10), Беларусь - 2 (2-6), Люксембург - 1 (5-9).

 
 
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Игорь Криушенко утвержден в должности главного тренера национальной сборной Беларуси по футболу. Такое решение принято на заседании исполкома ассоциации...

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