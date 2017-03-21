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Приложение белорусов попало в мировой топ Google Play по количеству загрузок

22.03.2017 13:03 — Разное | Tut.by  
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Приложение компании Gismart «Реальное пианино», разрабатываемое в Беларуси, попало в топ самых скачиваемых игр в магазине Google Play за февраль. В рейтинге, составляемом аналитической компанией App Annie, отечественная программа заняла 4-ю строчку, обойдя такие программы, как Clash Royale и Candy Crush Saga.


В компании рассказали, что «Пианино» — это приложение, которое изначально было простым симулятором инструмента. Позже туда решили добавить игровую функциональность, что привело к скачку загрузок.

На резкий рост обратили внимание в Google Play и «зафичерили» приложение (добавили его в список рекомендованных). В итоге белорусская программа смогла получить высокую строчку в мировом рейтинге.


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Программа-симулятор пианино заняла 4-ю строчку февральского рейтинга.

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