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Приложение белорусов попало в мировой топ Google Play по количеству загрузок
Приложение компании Gismart
В компании рассказали, что «Пианино» — это приложение, которое изначально было простым симулятором инструмента. Позже туда решили добавить игровую функциональность, что привело к скачку загрузок.
На резкий рост обратили внимание в Google Play и «зафичерили» приложение (добавили его в список рекомендованных). В итоге белорусская программа смогла получить высокую строчку в мировом рейтинге.
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Программа-симулятор пианино заняла 4-ю строчку февральского рейтинга.
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