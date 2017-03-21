На состоявшемся в Доме футбола заседании исполкома АБФФ Игорь Криушенко официально назначен главным тренером национальной сборной Беларуси по футболу, сообщает официальный сайт АБФФ.



Игорь Криушенко. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Напомним, что Игорь Криушенко возглавил сборную Беларуси 1 марта, но до заседания исполкома АБФФ пребывал в роли исполняющего обязанности. Теперь приставка «и.о» устранена.

Первый поединок под началом нового рулевого сборная Беларуси проведет 25 марта в Стокгольме, где в поединке отборочного чемпионата мира-2018 встретится с командой Швеции, а 28-го в Скопье сыграет товарищеский поединок с Македонией.

На 1 июня запланирован спарринг со Швейцарией, 9 июня состоится домашний матч отбора к ЧМ-2018 против Болгарии, а 12 июня белорусы в товарищеском матче примут Новую Зеландию. Соперниками сборной Беларуси в квалификации к ЧМ-2018 в оставшихся матчах станут также команды Люксембурга (31 августа в гостях), Швеции (3 сентября дома), Голландии (7 октября дома), Франции (10 октября в гостях).

Турнирное положение в группе «А»:

1. Франция — 10 очков (4 матча; разница мячей 7−2)

2. Голландия — 7 (4; 8−4)

3. Швеция — 7 (4; 6−3),

4. Болгария — 6 (4; 6−10)

5. Беларусь — 2 (4; 2−6)

6. Люксембург — 1 (4; 5−9).

Прямые путевки в финальную стадию ЧМ-2018 от Европы получат победители 9 отборочных групп по итогам двухкруговых турниров (дома и в гостях). Еще 4 пропуска в стыковых поединках разыграют 8 лучших команд среди занявших вторые места. Стыковые матчи пройдут в ноябре 2017 года.

Исполком АБФФ сегодня также утвердил списки судей, помощников судей, инспекторов и делегатов для обслуживания матчей чемпионата Беларуси 2017 года среди мужских команд высшей лиги.

Конференции АБФФ, которая пройдет сегодня, рекомендовано сформировать рабочие органы в следующем составе:

Мандатная комиссия: Булойчик Евгений Васильевич, Юцевич Евгений Геннадьевич, Вяткин Владимир Васильевич.

Счетная комиссия: Караневский Олег Николаевич, Хлус Михаил Евгеньевич, Лавский Михаил Геннадьевич.

Секретариат: Прокопеня Светлана Владимировна, Мороз Ольга Александровна, Витушко Сергей Дмитриевич.

Редакционная комиссия: Сафарьян Сергей Вагаршакович, Куница Сергей Николаевич, Ильич Сергей Николаевич, Алейник Александр Сергеевич, Кучеров Владимир Федорович, Ермак Александр Валерьянович.

Заслушав и обсудив доклад директора международно-правового департамента Сергея Ильича, исполком принял решение внести предложенные изменения и дополнения в устав Ассоциации «Белорусская федерация» на рассмотрение конференции.

Утвержден также новый логотип, а также место проведения финального матча Кубка Беларуси 2016/2017. Игра состоится в Гродно на ЦСК «Неман».