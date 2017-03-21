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Исполком АБФФ утвердил Криушенко рулевым сборной и назвал место проведения финала Кубка Беларуси
На состоявшемся в Доме футбола заседании исполкома АБФФ Игорь Криушенко официально назначен главным тренером национальной сборной Беларуси по футболу, сообщает официальный
Напомним, что Игорь Криушенко
Первый поединок под началом нового рулевого сборная Беларуси проведет 25 марта в Стокгольме, где в поединке отборочного чемпионата мира-2018 встретится с командой Швеции, а 28-го в Скопье сыграет товарищеский поединок с Македонией.
На 1 июня запланирован спарринг со Швейцарией, 9 июня состоится домашний матч отбора к ЧМ-2018 против Болгарии, а 12 июня белорусы в товарищеском матче примут Новую Зеландию. Соперниками сборной Беларуси в квалификации к ЧМ-2018 в оставшихся матчах станут также команды Люксембурга (31 августа в гостях), Швеции (3 сентября дома), Голландии (7 октября дома), Франции (10 октября в гостях).
Турнирное положение в группе «А»:
1. Франция — 10 очков (4 матча; разница мячей 7−2)
2. Голландия — 7 (4; 8−4)
3. Швеция — 7 (4; 6−3),
4. Болгария — 6 (4; 6−10)
5. Беларусь — 2 (4; 2−6)
6. Люксембург — 1 (4; 5−9).
Прямые путевки в финальную стадию ЧМ-2018 от Европы получат победители 9 отборочных групп по итогам двухкруговых турниров (дома и в гостях). Еще 4 пропуска в стыковых поединках разыграют 8 лучших команд среди занявших вторые места. Стыковые матчи пройдут в ноябре 2017 года.
Исполком АБФФ сегодня также утвердил списки судей, помощников судей, инспекторов и делегатов для обслуживания матчей чемпионата Беларуси 2017 года среди мужских команд высшей лиги.
Конференции АБФФ, которая пройдет сегодня, рекомендовано сформировать рабочие органы в следующем составе:
Мандатная комиссия: Булойчик Евгений Васильевич, Юцевич Евгений Геннадьевич, Вяткин Владимир Васильевич.
Счетная комиссия: Караневский Олег Николаевич, Хлус Михаил Евгеньевич, Лавский Михаил Геннадьевич.
Секретариат: Прокопеня Светлана Владимировна, Мороз Ольга Александровна, Витушко Сергей Дмитриевич.
Редакционная комиссия: Сафарьян Сергей Вагаршакович, Куница Сергей Николаевич, Ильич Сергей Николаевич, Алейник Александр Сергеевич, Кучеров Владимир Федорович, Ермак Александр Валерьянович.
Заслушав и обсудив доклад директора международно-правового департамента Сергея Ильича, исполком принял решение внести предложенные изменения и дополнения в устав Ассоциации «Белорусская федерация» на рассмотрение конференции.
Утвержден также новый логотип, а также место проведения финального матча Кубка Беларуси 2016/2017. Игра состоится в Гродно на ЦСК «Неман».
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На состоявшемся в Доме футбола заседании исполкома АБФФ Игорь Криушенко официально назначен главным тренером национальной сборной Беларуси по футболу.
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