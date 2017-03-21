Риелторы рассказали, что сейчас высокого спроса на вторичном рынке жилья нет, да и предложение не зашкаливает — сохраняется ценовое плато. REALTY.TUT.BY посмотрел, какие квартиры сегодня выставляются по адекватным ценам.

В риелторских базах цены на однокомнатные квартиры стартуют от 28 тысяч долларов. Правда, эти варианты квартир мы показать не можем — в объявлениях их публикуют без фотографий. Пришлось выбрать варианты чуть дороже, но со снимками.

Однокомнатную квартиру в малосемейке по улице Чигладзе, 2 (р-н Масюковщина) предлагают за 30 тысяч долларов. Дом кирпичный, 1971 года постройки, год капремонта — 2017. Этаж 4-й. Общая площадь квартиры — 20 квадратных метров, кухни — 5. В объявлении сказано, что «под окном на кухне есть „холодильник“ для хранения картошки, моркови, свеклы и прочего».













«Однушку» общей площадью 29 квадратных метров предлагают по улице Жилуновича, 29 (рядом ст. м. "Партизанская"). Она находится на пятом этаже хрущевки без капремонта. Пол деревянный, санузел совмещенный. Общая площадь 29 квадратных метров. Цена — 32 тысячи долларов.









Однокомнатную квартиру на Передовой, 5 (р-н Тракторного завода) предлагают за 31,9 тысячи долларов. Общая площадь — 32 квадратных метра, кухня — 5. Квартира находится на первом этаже кирпичной хрущевки. Санузел совмещенный, полы деревянные, балкона нет. Дом 1970 года постройки, без капремонта.













С небольшой разницей в цене с однокомнатными квартирами все еще продают «двушку» по улице Столетова. Квартира эта с историей . Дом кирпичный, двухэтажный, квартира находится на втором этаже. Общая площадь жилья — 39 квадратных метров, кухни — 5. Санузел совмещенный, есть балкон. Дом 1958 года, сталинка. Это жилье продают за 33,5 тысячи долларов.





















Двухкомнатную квартиру на Запорожской, 4 (район ул. Столетова) предлагают за 35,5 тысячи долларов. Общая площадь жилья — 39 квадратных метров, кухни — 4. Санузел совмещенный, полы деревянные, балкона нет. Квартира находится на первом этаже двухэтажного кирпичного дома.













