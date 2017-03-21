Uber 22 марта объявил о снижении цены за пользование услугой UberX: 29 копеек за километр и 1,7 рубля за посадку. В редакцию AUTO.TUT.BY тут же обратился читатель Владимир. Он пользуется сервисом регулярно и у него одни и те же маршруты. Минчанин проверил на себе: итоговая сумма за его стандартную поездку уменьшилась незначительно из-за того, что перевозчик как раз сегодня предложил ему поехать по более длинному и запутанному пути.



Фото: autoua.net

В компании подсчитали, во сколько обойдется поездка от вокзала Минск Пассажирский до парка Горького — 2,9−3,2 рубля (ранее клиент платил в среднем 3,3−3,8 рубля). От ТЦ «Замок» до улицы Воронянского поездка будет стоить от 5,2 до 5,8 рубля (вместо 6−6,6 рубля ранее). Компания, видимо, выбрала именно этот маршрут после скандала с пиарщицей Сашей Рогач , когда за поездку в 10 километров таксист выставил счет в 30 долларов. В Национальный аэропорт от станции метро «Уручье» можно будет доехать за 16−17 рублей вместо 17−19 рублей. В компании отметили, что на эти цены можно ориентироваться при заказе Uber без повышающего коэффициента.

Новость отличная. Однако читатель Владимир из Минска сомневается в том, что это сильно повлияет на конечную стоимость поездки. И вот почему.

— Я пользуюсь сервисом часто, регулярно и по одним и тем же маршрутам: жена едет на работу, или мои родители отвозят ребенка в спортивный центр. Так как маршруты у нас одни и те же, то мы знаем, во сколько примерно обходятся поездки. Но вот какую закономерность я вывел: как только цена за километр снижается, сервис тут же предлагает более длинный маршрут, цена поездки тоже увеличивается пропорционально.

Владимир показал скрины со своего телефона, где отображены поездки жены на работу — с улицы Хмелевского на улицу Клары Цеткин, 51 (этот дом соседствует с домом № 65 по улице Короля). Самый простой маршрут — через площадь Богушевича. Стоимость поездки обошлась в 3,74 рубля вчера, 21 марта. Однако уже сегодня, 22 марта, перевозчик предложил поехать более сложным путем — через улицу Домашевского и Кальварийскую. Цена за поездку сегодня получилась ниже, но перевозчик поехал по более сложному и запутанному пути.

— То есть система такова, что сервис перед заказом показывает пассажиру маршрут и конечную стоимость. Это делается для того, что бы цена не возросла в процессе поездки. Но получается, что чтобы повысить цену, убер прокладывает дорогу, не по короткому маршруту, а по длинному.





Вот еще один пример, связанный с промо-кодами, которые дает сервис. Поездка от дома родителей Владимира по улице Ташкентской до спортивного центра по улице Волоха обходится минчанину в 7,77 рублей. Не важно, когда он едет — утром, днем, вечером или в час-пик, едет он или же машину заказывает отец Владимира. Маршрут от улицы Ташкентской до улицы Волоха в Минске стоит стандартные 7,77 рублей, изредка — на копейку больше.

— Но вдруг отцу пришла «смс-ка» о том, что сервис дает скидку на несколько поездок в 35%, но не более 3-з рублей. Конечно, мы обрадовались и заказали поездку со скидкой, — рассказывает Владимир.





— Перевозчик почему-то выбрал маршрут по МКАД, это значительно увеличило километраж, соответственно выросла и стоимость поездки — до 10 рублей. В итоге получилось, что сервис насчитал за поездку по тому же маршруту 10,77, отнял скидку в 3 рубля и конечная стоимость получилась стандартной, 7,77 рублей. То есть цена поездки со скидкой не вышла меньше, чем десять предыдущих поездок по этому же пути! — говорит Владимир.

— Мы обратились в службу поддержки письмо с просьбой объяснить этот случай. Но не дождались никаких комментариев.

Пока AUTO.TUT.BY не получил комментарий по поводу увеличения стоимости поездки таким образом.