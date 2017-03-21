Суд Гомельского района вынес приговор трем мужчинам и двум женщинам, которые угрожали милиционеру, сообщает пресс-служба суда.





Напомним, инцидент произошел ночью 6 ноября 2016 года в поселке Поляна. Сотрудники ГАИ остановили VW Caravelle под управлением 37-летнего гомельчанина. По внешним признакам водитель был пьян. Мужчине предложили пройти в служебный автомобиль для составления административного протокола, а его VW было решено доставить на штрафстоянку.

Водитель требованиям инспекторов подчинился, но неожиданно перед сотрудниками ГАИ появились еще двое мужчин — 60-летний отец и 30-летний брат задержанного, которые находились неподалеку. Затем к выяснению отношений подключились еще и две женщины.

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Чтобы их усмирить, милиционерам пришлось применить табельное оружие — шумную компанию смогли остановить только предупредительные выстрелы.

Обвиняемым суд назначил наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Мужчины получили по три года каждый, женщины — по два.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.