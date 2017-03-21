После успешных гастролей по миру — Дании и Прибалтике, Украине и Израилю — Ляпис-98 порадует выступлением и гомельскую публику. Концертная программа получила название «Молодость и радость» — золотые хиты группы «Ляпис Трубецкой» прозвучат на сцене КРЦ «Европа» 14 апреля.





«Ляпис-98» — это барабаны Дениса Шурова, бас Дениса Стурченко, тромбон Ивана Галушко, труба Владислава Сенкевича, гитара Павла Третьяка и, конечно, вокал Сергея Михалка. Группа исполняет исключительно хиты «Ляписа» за всю историю существования коллектива: «Ау», «Ты кинула», «В платье белом», «Яблони», «Котик», «Африка», «Евпатория», «Я верю», «Капитал» и многие другие. Времена магических концертов, когда все дышали, пели и двигались как одно целое вернулись, ведь так просто отпустить эту атмосферу просто невозможно.

Сергей Михалок и Ко обещают музыкальные сюрпризы, а также драйв, безумную энергетику и, конечно, отменное световое, звуковое и видеошоу. Автор видеоинсталляций — Руслан Вашкевич, один из самых известных концептуальных художников.

— Я люблю радовать людей, я люблю свою профессию. Я люблю (и, надеюсь, умею…) петь свои песни! И буду это делать во всех своих творческих проектах искренне и от души! — признался Сергей Михалок.

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