Исполнительный комитет Ассоциации "Белорусская федерация футбола" (АБФФ) утвердил новый логотип "Беларусбанк — высшей лиги".

"Новая эмблема была разработана креативным агентством DAB. Разработаны три цветовых вариации: полноцветный (зеленый и красный), монохромный темный и монохромный светлый", — рассказали Sputnik в пресс-службе АБФФ.

Собеседники агентства отметили, что логотип выполнен в двух языковых версиях — белорусской (основная) и русской.

В АБФФ заверили, что к началу нового футбольного сезона, который стартует 1 апреля, будет проведен ребрендинг элитного дивизиона, в том числе будут изготовлены полотна для выноса в центральный круг.

Напомним, логотип прошлогоднего чемпионата выглядел так .