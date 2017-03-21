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Футбол: новый логотип чемпионата Беларуси-2017
22.03.2017 13:21 — Разное | Sputnik Беларусь
Исполнительный комитет Ассоциации "Белорусская федерация футбола" (АБФФ) утвердил новый логотип "Беларусбанк — высшей лиги".
"Новая эмблема была разработана креативным агентством DAB. Разработаны три цветовых вариации: полноцветный (зеленый и красный), монохромный темный и монохромный светлый", — рассказали Sputnik в пресс-службе АБФФ.
Собеседники агентства отметили, что логотип выполнен в двух языковых версиях — белорусской (основная) и русской.
В АБФФ заверили, что к началу нового футбольного сезона, который стартует 1 апреля, будет проведен ребрендинг элитного дивизиона, в том числе будут изготовлены полотна для выноса в центральный круг.
Напомним, логотип прошлогоднего чемпионата
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АБФФ презентовала новый логотип чемпионата Беларуси по футболу. Смотрите на видео презентацию эмблемы.
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