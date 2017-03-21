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Минтруда назвало самые востребованные на рынке профессии

22.03.2017 13:27 — Разное | Ежедневник  
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Минтруда назвало самые востребованные на рынке профессии

Министерство труда и социальной защиты назвало наиболее востребованные на рынке труда профессии, исходя из структуры вакансий.

Как сообщил начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Олег Токун, сегодня наиболее востребованные профессии на рынке труда - врач-специалист, медицинская сестра, ветеринарный врач, продавец и водитель автомобиля.

Предложение рабочей силы формируется по следующим профессиям: экономист, бухгалтер, водитель автомобиля, инженер, секретарь. Общереспубликанский банк вакансий содержит предложения работы как для специалистов, так и рабочих. По специалистам основная доля вакансий (более 30%) - это работа в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг. По рабочим специальностям в основном требуются работники в строительстве. Что касается структуры вакансий по уровню оплаты труда, то основная доля свободных рабочих мест в общереспубликанском банке вакансий - с заработной платой от 360 до 660 рублей (чуть более 40% всех вакансий). Около 30% вакансий - с заработной платой от 266 до 365 рублей.

Предлагается работа для совместителей или желающих работать неполный рабочий день (около 20% всех вакансий). При этом есть предложения работы и с довольно высокой заработной платой - более 1000 рублей.

Первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович прокомментировал нововведения в отношении вакансий, которые содержатся в новой редакции закона о занятости (вступила в силу в октябре прошлого года).

"С целью создания условий, позволяющих повысить эффективность вовлечения в экономическую деятельность незанятых граждан, до пяти дней снижен (с двух недель) срок, обязывающий нанимателей письменно уведомлять органы по труду, занятости и соцзащите о наличии у них свободных рабочих мест, вакансий, - пояснил он. - Полагаю, что положительный эффект от этого нововведения есть - в первую очередь это позволило и нам и нанимателям оперативно закрывать вакансии".

Также законодательно определено, что свободное рабочее место (вакансия) - это предусмотренная штатным расписанием должность (профессия), которая не замещена работником, состоящим в трудовых отношениях с нанимателем на основании заключенного трудового договора по данной должности (профессии), пишет БЕЛТА.

 
 
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Министерство труда и социальной защиты назвало наиболее востребованные на рынке труда профессии, исходя из структуры вакансий.

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