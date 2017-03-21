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В Крыму обнаружен уникальный фрагмент древней скульптуры

22.03.2017 13:12 — Разное | Ежедневник  
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В Крыму обнаружен уникальный фрагмент древней скульптуры

Археологи при подводных раскопках в районе строительства моста через Керченский пролив нашли крупный фрагмент терракотовой скульптуры в форме головы мужчины.

Как сообщает инфо-центр "Крымский мост", артефакт, который обнаружили в бухте у мыса Ак-Бурун, может быть изображением древнегреческого божества, выполненным в виде бюста или статуи.

«По нашим данным, эта находка уникальна для Северного Причерноморья, найти ее аналоги пока не удалось. Для уточнения ее функционального назначения, происхождения и датировки мы привлечем ведущих специалистов по древнегреческому искусству и проведем лабораторные исследования состава глины. На данный момент мы полагаем, что терракотовая голова изготовлена в Малой Азии в V веке до нашей эры», – сказал начальник подводного отряда Института археологии РАН Сергей Ольховский.

Найденный археологами фрагмент принадлежит массивному изделию. Сама голова в натуральную величину выполнена из пористой глины методом оттиска с матрицы, по сырой глине гравировкой изображены волосы и борода, затем изделие прошло обжиг. Эта технология широко применялась уже в VI веке до нашей эры, но обычно для изготовления тонкостенных статуэток высотой не более 40 сантиметров, отмечается в сообщении Института археологии РАН.

«Стиль скульптурного изображения лица позволяет предположить, что голова изготовлена в одном из греческих городов Малой Азии в V веке до нашей эры, в эпоху греко-персидских войн и расцвета классической греческой культуры», – говорится в сообщении.

Все археологические находки после изучения передают в фонды Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника, пишут РИА Новости.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России – его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

 
 
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Археологи при подводных раскопках в районе строительства моста через Керченский пролив нашли крупный фрагмент терракотовой скульптуры в форме головы мужчины.

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