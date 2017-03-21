﻿ Разработчик раскрыл особенности российского авианосца. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Разработчик раскрыл особенности российского авианосца

22.03.2017 13:37 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На постройку перспективного авианосца «Шторм» понадобится шесть лет, пишет «Российская газета» со слов разработчика проекта Владимира Пепеляева.


Макет авианосца «Шторм». Фото: topwar

Для взлета авиакрыла «Шторма» (МиГ-29К, Су-33 и вертолеты типа Ка-27, всего до 90 машин) предусмотрено четыре стартовые дорожки — две короткие и две длинные. Тип старта — трамплинный и смешанный трамплинно-катапультный.

Российский авианосец не будет оснащаться ударным ракетным оружием, только системами, необходимыми для самообороны корабля. «Шторм» может получить смешанную силовую установку (атомную и газотурбинную). Предполагаемая скорость корабля — до 30 узлов, автономность — 90 суток.

Новинка станет настоящим плавучим городом: водоизмещение 95 тыс. тонн, длина — 330 метров, осадка — 11 метров, а ширина палубы — 85 метров. Экипаж — около 4000 человек. Эти цифры немногим меньше показателей новейшего американского авианосца типа «Джеральд Р. Форд», чье водоизмещение составляет 100 тыс. тонн, а длина — 337 метров. Экипаж американца вместе с авиакрылом составит примерно 4980 человек.


Авианосец типа «Джеральд Р. Форд». Фото: military.com

Правда, американский корабль уже построен, а российский существует пока только на бумаге.

Владимир Пепеляев признал, что проект получился очень дорогим и, несмотря на активный интерес к проекту, предложений от Министерства обороны России не поступало. Поэтому специалистами ФГУП «Крыловский государственный научный центр» начата разработка проекта «легкого» авианосца, чьи возможности не уступают «Шторму», а цена будет значительно ниже.

Читайте также: Судьба «Минска»: как советский авианосец превратили в китайский луна-парк

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новинка станет настоящим плавучим городом: водоизмещение 95 тыс. тонн, длина - 330 метров, осадка - 11 метров, а ширина палубы - 85 метров.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Сторожи - 58 человек на место, упаковщики - 52. На какие позиции в Минске самый большой конкурс
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика