На постройку перспективного авианосца «Шторм» понадобится шесть лет, пишет «Российская газета» со слов разработчика проекта Владимира Пепеляева.



Макет авианосца «Шторм». Фото: topwar

Для взлета авиакрыла «Шторма» (МиГ-29К, Су-33 и вертолеты типа Ка-27, всего до 90 машин) предусмотрено четыре стартовые дорожки — две короткие и две длинные. Тип старта — трамплинный и смешанный трамплинно-катапультный.

Российский авианосец не будет оснащаться ударным ракетным оружием, только системами, необходимыми для самообороны корабля. «Шторм» может получить смешанную силовую установку (атомную и газотурбинную). Предполагаемая скорость корабля — до 30 узлов, автономность — 90 суток.

Новинка станет настоящим плавучим городом: водоизмещение 95 тыс. тонн, длина — 330 метров, осадка — 11 метров, а ширина палубы — 85 метров. Экипаж — около 4000 человек. Эти цифры немногим меньше показателей новейшего американского авианосца типа «Джеральд Р. Форд», чье водоизмещение составляет 100 тыс. тонн, а длина — 337 метров. Экипаж американца вместе с авиакрылом составит примерно 4980 человек.



Авианосец типа «Джеральд Р. Форд». Фото: military.com

Правда, американский корабль уже построен, а российский существует пока только на бумаге.

Владимир Пепеляев признал, что проект получился очень дорогим и, несмотря на активный интерес к проекту, предложений от Министерства обороны России не поступало. Поэтому специалистами ФГУП «Крыловский государственный научный центр» начата разработка проекта «легкого» авианосца, чьи возможности не уступают «Шторму», а цена будет значительно ниже.