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Сторожи - 58 человек на место, упаковщики - 52. На какие позиции в Минске самый большой конкурс

22.03.2017 13:35 — Разное | Tut.by  
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На начало марта на одного зарегистрированного безработного в Минске приходилось 1,6 вакансии. Средняя зарплата по ним составляла 500 рублей, сообщила заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Татьяна Кудевич.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Вакансии с зарплатой в 1500 рублей есть не только для руководителей, генеральных директоров и их заместителей, но и среди рабочих профессий, — отметила Татьяна Кудевич. — На 1700 рублей есть вакансии плотника-бетонщика, электромонтажника по электрооборудованию и осветительным сетям. Архитекторам предлагают 2500 рублей. Для директора есть 31 вакансия с зарплатой 1500 и выше, для заведующего производством — три вакансии. Инженерам-программистам предлагают зарплату от 1500 до 5000 рублей. а менеджеру по маркетингу — 3150 рублей.

На начало марта в Минске на одного безработного арматурщика приходилось 39 вакансий, на электромонтажника по кабельным сетям — 35 вакансий, на укладчика напольных покрытий — 30 вакансий. Для специалистов по сопровождению программного обеспечения значилась 121 вакансия, фельдшеров-лаборантов — 110 вакансий, для тестировщиков — 96 вакансий, а безработных с такой квалификацией в службе занятости не было вовсе. Зато 58 безработных претендовало на одну вакансию сторожа, 52 — на вакансию упаковщика, 48 — на вакансию слесаря механосборочных работ.

Среди безработных стало меньше молодежи. Средний возраст мужчины, зарегистрированного в службе занятости — 43 года, женщины — 39 лет. На профобучение отправлено 269 человек, а в оплачиваемых общественных работах приняли участие 743 человека. Средняя зарплата у них — 12−15 рублей в день.

Всего по направлению службы занятости было трудоустроено более 1,4 тысячи человек. Период трудоустройства составил 3,3 месяца. Средний размер пособия по безработице в феврале — 23 рубля 84 копейки.

На начало марта уровень безработицы в Минске составил 0,5% от численности экономически активного населения и оставался самым низким среди регионов республики. Сегодня в столице почти 8 тысяч вакансий, из них 46% — для рабочих.

 
Теги: Минск
 
 
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На начало марта на одного зарегистрированного безработного в Минске приходилось 1,6 вакансии. Средняя зарплата по ним составляла 500 рублей.

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