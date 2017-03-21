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Россия досрочно поставит Беларуси военные вертолеты Ми-8МТВ-5

22.03.2017 13:42 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 мар – Sputnik. Акционерное общество "Вертолеты России" готово досрочно поставить в Беларусь вторую, заключительную партию 12 вертолетов Ми-8МТВ-5, говорится в сообщении пресс-службы холдинга по итогам визита на Казанский вертолетный завод делегации Министерства обороны Беларуси во главе с заместителем министра обороны Игорем Лотенковым.

Россия досрочно поставит Беларуси военные вертолеты Ми-8МТВ-5
© Sputnik / Виктор Толочко
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Визит состоялся в среду и был посвящен завершению контракта по поставке Минобороны Беларуси этих военных машин.

"Мы рады заявить о досрочном завершении контракта на поставку 12 вертолетов для Минобороны Беларуси. Изначально поставка заключительной партии машин планировалась на май этого года, однако Казанский вертолетный завод готов предоставить машины уже в апреле", – заявил в ходе встречи с белорусскими военными генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Первая партия из шести вертолетов была передана 28 ноября 2016 года личному составу 50-й смешанной авиационной базы, расположенной в Мачулищах.

Во время визита на Казанский вертолетный завод делегация Минобороны Беларуси осмотрела участки стапельной и верстачной сборки агрегатов и фюзеляжей для вертолетов Ми-8/17, "Ансат" и Ми-38, побывала в цеху окончательной сборки этих машин. 

Ми-8МТВ-5 имеет целый ряд преимуществ по сравнению с предыдущей моделью. Во-первых, он более вместительный, может брать на борт до 35 десантников, а не 24, как предыдущая модель Ми-8МТ. Вертолет оснащен самым современным комплексом пилотажно-навигационного, радиосвязного и целевого оборудования. Благодаря мощному поисковому прожектору с инфракрасным фильтром и очкам ночного видения может выполнять задачи в ночное время и в условиях плохой видимости. Кроме того, этот вертолет уже не так уязвим перед ПЗРК.

 
Теги: Минск
 
 
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Изначально поставка заключительной партии из 12 машин планировалась на май 2017 года, однако Казанский вертолетный завод готов предоставить машины уже в апреле.

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