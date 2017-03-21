



Руководство ПАО "Транснефть" подтвердило объемы прокачки нефти в Беларусь в соответствии с согласованным графиком на 2017 год.

Концерн "Белнефтехим" и ПАО "Транснефть" обсудили вопросы транспортировки нефти на нефтеперерабатывающие заводы Беларуси.

Руководители ПАО "Транснефть" подтвердили объемы прокачки, согласованные графиком на 2017 год.

Белорусская сторона также проинформировала о ходе подготовки очередного заседания совета Международной ассоциации нефтетранспортных компаний Европы, запланированного к проведению в мае нынешнего года в Минске. Кроме того, обсуждено совместное участие в международной выставке в Ганновере, где материалы белорусских предприятий нефтетрубопроводного транспорта будут представлены на стенде российской "Транснефти".