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"Транснефть" подтвердила объемы прокачки нефти в Беларусь
22.03.2017 13:53 — Разное | Ежедневник
Руководство ПАО "Транснефть" подтвердило объемы прокачки нефти в Беларусь в соответствии с согласованным графиком на 2017 год.
Концерн "Белнефтехим" и ПАО "Транснефть" обсудили вопросы транспортировки нефти на нефтеперерабатывающие заводы Беларуси.
Руководители ПАО "Транснефть" подтвердили объемы прокачки, согласованные графиком на 2017 год.
Белорусская сторона также проинформировала о ходе подготовки очередного заседания совета Международной ассоциации нефтетранспортных компаний Европы, запланированного к проведению в мае нынешнего года в Минске. Кроме того, обсуждено совместное участие в международной выставке в Ганновере, где материалы белорусских предприятий нефтетрубопроводного транспорта будут представлены на стенде российской "Транснефти".
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Руководство ПАО "Транснефть" подтвердило объемы прокачки нефти в Беларусь в соответствии с согласованным графиком на 2017 год.
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