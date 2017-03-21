﻿ Мужчина сначала пожаловался в ГАИ на нарушителя парковки, затем - проколол машине все колеса. 21.by
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Мужчина сначала пожаловался в ГАИ на нарушителя парковки, затем - проколол машине все колеса

22.03.2017 14:16 — Разное | Tut.by  
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Житель Гомеля возмутился тем, как возле одного из домов по улице Пенязькова была припаркована Honda Civic. Мужчина сначала позвонил в ГАИ, а затем — проколол в автомобиле все колеса. Об этом сообщили в УВД Гомельской области.

28-летний мужчина, отмечающий годовщину своей свадьбы, возмутился тем, как была припаркована Honda Civic с российскими регистрационными знаками. Он позвонил в ГАИ. Прибывшие на место вызова инспекторы установили хозяина машины, составили на него административный протокол и попросили перепарковать автомобиль согласно ПДД.

— Казалось, справедливость восторжествовала. Однако гомельчанин, вернувшись в квартиру, посчитал, что «воспитательный» эффект получился каким-то малозначительным и решил его усилить. В 21.30 он вышел во двор и отверткой проколол все четыре колеса Honda, — сказали в милиции.

Хозяин автомобиля (житель соседнего подъезда, который недавно приобрел автомобиль в РФ) на следующий день обратился с заявлением в РОВД. Милиционеры оперативно установили хулигана. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 339 УК Беларуси (Хулиганство).

 
Теги: Гомель
 
 
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В отношении него возбуждили уголовное дело по ч. 1 ст. 339 УК Беларуси (Хулиганство).

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