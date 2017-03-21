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"Ты супер!": Настя Кравченя и Влад Лоскутов приехали в гости к Sputnik
22.03.2017 14:22 — Разное | Sputnik Беларусь
Конкурсанты выступили перед сотрудниками агентства, а также попробовали себя в роли радиоведущих.
Настя Кравченя в беседе с радиоведущим Алексеем Красильниковым рассказала, что в будущем хотела бы сняться в кино или попробовать свои силы в театральной постановке или мюзикле.
© Sputnik / Виктор Толочко
Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и информагентства Sputnik дает шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участники — вокалисты из России и стран постсоветского пространства.
Поисками юных талантов в Абхазии, Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Эстонии и Южной Осетии занимались представительства международного информационного агентства и радио Sputnik в каждой стране.
От Беларуси в конкурсе принимают участие Дарья Чернова из Минска и Анастасия Кравченя из Калинковичей.
Sputnik ведет прямые трансляции конкурса "Ты супер!" по субботам в 20:00. Дарья Чернова уже выступила в конкурсе,
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Участники шоу "Ты супер!" Анастасия Кравченя из Беларуси и Влад Лоскутов из Казахстана на минувшей неделе побывали в гостях у Sputnik. Смотрите на видео, как проходил...
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