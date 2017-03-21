Конкурсанты выступили перед сотрудниками агентства, а также попробовали себя в роли радиоведущих.

Настя Кравченя в беседе с радиоведущим Алексеем Красильниковым рассказала, что в будущем хотела бы сняться в кино или попробовать свои силы в театральной постановке или мюзикле.

Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и информагентства Sputnik дает шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участники — вокалисты из России и стран постсоветского пространства.

Поисками юных талантов в Абхазии, Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Эстонии и Южной Осетии занимались представительства международного информационного агентства и радио Sputnik в каждой стране.

От Беларуси в конкурсе принимают участие Дарья Чернова из Минска и Анастасия Кравченя из Калинковичей.

Sputnik ведет прямые трансляции конкурса "Ты супер!" по субботам в 20:00. Дарья Чернова уже выступила в конкурсе, ее песню можно услышать по ссылке , а выступление Анастасии Кравчени можно будет увидеть в субботу 25 марта в 20:00 на телеканале НТВ.