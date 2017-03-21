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Украина попросила США о заключении оборонного соглашения

22.03.2017 14:44 — Разное | Ежедневник  
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Украина попросила США о заключении оборонного соглашения

Верховная рада Украины обратилась к Конгрессу США с просьбой рассмотреть вопрос о предоставлении Киеву статуса основного союзника вне НАТО и заключении оборонного соглашения.

Соответствующее обращение со второй попытки поддержали 232 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов, пишет РИА Новости.

В документе отмечается, что статусом основного союзника США вне НАТО обладают как страны, которые находятся в "состоянии мира", - Австралия, Новая Зеландия и Япония, так и находящиеся "под угрозой военных действий" - Южная Корея, Афганистан или Израиль.

При этом, в отличие от вопроса о вступлении Украины в Североатлантический альянс, предоставление ей статуса основного союзника вне НАТО является суверенным правом США, то есть не требует согласия всех стран НАТО.

В документе утверждается, что предоставление Украине такого статуса будет иметь огромное влияние на прекращение "российской агрессии".

Россия не раз называла подобные обвинения неприемлемыми, заявляя, что не является стороной конфликта в Донбассе и заинтересована в скорейшем преодолении Украиной кризиса.

Ранее президент Петр Порошенко заявлял, что намерен провести референдум о вступлении Украины в НАТО, причем, по его словам, эту идею уже поддерживают более половины украинцев. Однако опрос, проведенный американским институтом общественного мнения Gallup, свидетельствует, что большинство жителей Украины (35%) считают альянс угрозой, а защиту в нем видят меньше трети опрошенных (29%).

 
 
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Верховная рада Украины обратилась к Конгрессу США с просьбой рассмотреть вопрос о предоставлении Киеву статуса основного союзника вне НАТО и заключении...

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