



Национальной сборной Беларуси по футболу под руководством Игоря Криушенко нужно постараться создать боеспособный коллектив и вернуть команде уверенную поступь и позитивный настрой.

Такую задачу поставил председатель ассоциации "Белорусская федерация футбола" Сергей Румас на отчетной конференции этой организации в Минске, сообщает БЕЛТА.

Председатель АБФФ отметил, что пока национальной сборной Беларуси нечем похвастаться, начало отборочного цикла чемпионата мира-2018 под руководством Александра Хацкевича было провалено, что и привело к его отставке. Сергей Румас надеется, что новый тренерский штаб во главе с Игорем Криушенко сработает лучше, и футболисты порадуют болельщиков хорошей игрой.

В прошлом году была проведена огромная работа на сближение болельщиков и футболистов национальной команды, результатом чего стали переполненные трибуны "Борисов-Арены" на матче с вице-чемпионами Европы французами. Во многом благодаря поддержке болельщиков белорусы добились почетной ничьей – 0:0.

Руководитель федерации футбола отметил, что и в молодежной сборной Беларуси произошли изменения в тренерском штабе – команду возглавил опытный специалист Людас Румбутис. Новый тренерский штаб может придать молодым подопечным мощный импульс, чтобы белорусская "молодежка" смогла побороться за выход в финальную стадию континентального первенства.

Сергей Румас считает, что белорусский футбол должен и может совершенствоваться, это позволит выйти на более качественный уровень. Приоритетными задачами руководства АБФФ на ближайшее будущее станет развитие детско-юношеского футбола с привлечением к занятиям не только мальчиков, но и девочек.

В этом сезоне в Беларуси планируется открыть первый футбольный канал, который совместно с телеканалом "Беларусь 5" будет транслировать все матчи высшей лиги чемпионата Беларуси. Этот проект реализуется в сотрудничестве с телеканалом "Сетанта". Кроме того, недавно подписано партнерское соглашение между АБФФ и компанией InStat, что позволит болельщикам увидеть в интернете матчи футбольного чемпионата Беларуси в 1-й и 2-й лигах, а также женского первенства и мини-футбола.