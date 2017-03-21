Больше всего специалистов, которые трудятся в режиме вынужденной неполной занятости, работают в промышленности и строительстве, заявил первый заместитель министра труда и соцзащиты Андрей Лобович сегодня во время онлайн-конференции .



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Несмотря на рост вынужденной неполной занятости в республике на протяжении 2014−2015 годов, в 2016 году нам удалось переломить эту негативную тенденцию. По сравнению с январем-декабрем 2015 года показатель уменьшился на 21,2% и составил в 2016 году 8,3% от списочной численности работников, — сказал Андрей Лобович. — Тенденции на рынке труда свидетельствуют о снижении показателей вынужденной неполной занятости в 2017 году.

По его мнению, «в перспективе ситуация в сфере использования рабочего времени будет улучшаться».

— Ситуация на рынке труда в республике находится под постоянным контролем правительства, местных органов власти. В последнее время незначительно увеличилась численность граждан, которые обращаются в службу занятости за содействием в трудоустройстве. При этом одновременно наблюдается и увеличение спроса на рабочую силу, — добавил Андрей Лобович. — В целом на протяжении ряда лет мы фиксируем небольшие изменения спроса и предложения на рабочую силу, которые обусловлены сезонностью и территориальными факторами.

Первый заместитель министра труда и соцзащиты также ответил на вопрос, как выполняется поручение президента трудоустроить всех до 1 мая.

— Поручение главы государства касается не только служб занятости, но и всей вертикали власти, депутатов. В соответствии с поручением президента все, кто хочет и может работать, получат помощь от местных органов власти — речь идет о предложениях постоянной работы или временной. Также всем желающим будет обеспечено участие в оплачиваемых общественных работах, — сказал Андрей Лобович.