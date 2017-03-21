﻿ В режиме неполной занятости чаще всего трудятся работники промышленных и строительных организаций. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В режиме неполной занятости чаще всего трудятся работники промышленных и строительных организаций

22.03.2017 14:17 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Больше всего специалистов, которые трудятся в режиме вынужденной неполной занятости, работают в промышленности и строительстве, заявил первый заместитель министра труда и соцзащиты Андрей Лобович сегодня во время онлайн-конференции.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Несмотря на рост вынужденной неполной занятости в республике на протяжении 2014−2015 годов, в 2016 году нам удалось переломить эту негативную тенденцию. По сравнению с январем-декабрем 2015 года показатель уменьшился на 21,2% и составил в 2016 году 8,3% от списочной численности работников, — сказал Андрей Лобович. — Тенденции на рынке труда свидетельствуют о снижении показателей вынужденной неполной занятости в 2017 году.

По его мнению, «в перспективе ситуация в сфере использования рабочего времени будет улучшаться».

— Ситуация на рынке труда в республике находится под постоянным контролем правительства, местных органов власти. В последнее время незначительно увеличилась численность граждан, которые обращаются в службу занятости за содействием в трудоустройстве. При этом одновременно наблюдается и увеличение спроса на рабочую силу, — добавил Андрей Лобович. — В целом на протяжении ряда лет мы фиксируем небольшие изменения спроса и предложения на рабочую силу, которые обусловлены сезонностью и территориальными факторами.

Первый заместитель министра труда и соцзащиты также ответил на вопрос, как выполняется поручение президента трудоустроить всех до 1 мая.

— Поручение главы государства касается не только служб занятости, но и всей вертикали власти, депутатов. В соответствии с поручением президента все, кто хочет и может работать, получат помощь от местных органов власти — речь идет о предложениях постоянной работы или временной. Также всем желающим будет обеспечено участие в оплачиваемых общественных работах, — сказал Андрей Лобович.

 
 
Ссылка на источник 10
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минтруда заявляют о снижении показателей вынужденной неполной занятости в 2017 году.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Мужчина сначала пожаловался в ГАИ на нарушителя парковки, затем - проколол машине все колеса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика