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"Сказано-показано": Apple очень странно перевела свой сайт на русский язык
Медиадиректор «Яндекса» Даниил Трабун
Например, на странице iPad появляются очень странные слоганы «Компьютер. Более чем. В двух размерах» и «Больше мощи. Больше развлечений. Больше вашего». На английском языке эти слоганы звучат как «Super. Computer. In two sizes» и «More personal. More powerful. More playful» соответственно.
А в разделе, посвященном приложению Clips, оказались совсем непонятные заголовки.
Позже Трабун обнаружил у себя в комментариях сотрудников российского отделения Apple и
Кстати, вчера Apple
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Например, на странице iPad появляются очень странные слоганы "Компьютер. Более чем. В двух размерах" и "Больше мощи. Больше развлечений. Больше вашего".
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