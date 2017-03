Медиадиректор «Яндекса» Даниил Трабун обратил внимание на то, как компания Apple локализировала свой сайт для России. Об этом рассказывает издание « Медуза ».

Например, на странице iPad появляются очень странные слоганы «Компьютер. Более чем. В двух размерах» и «Больше мощи. Больше развлечений. Больше вашего». На английском языке эти слоганы звучат как «Super. Computer. In two sizes» и «More personal. More powerful. More playful» соответственно.



Изображение: apple.com / meduza.io



Изображение: apple.com / meduza.io

А в разделе, посвященном приложению Clips, оказались совсем непонятные заголовки.



Изображение: apple.com / meduza.io

Позже Трабун обнаружил у себя в комментариях сотрудников российского отделения Apple и решил помочь им c переводом слоганов. И это оказалось не так просто.

Кстати, вчера Apple анонсировала новые 9,7-дюймовые iPad. Компания не устраивала презентацию, устройства стали доступны на ее сайте. Новые планшеты пришли на смену iPad Air 2, называются они теперь просто iPad. Главной новинкой в них оказались мощные процессоры Apple A9 (как в iPhone 6s).