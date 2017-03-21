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"Сказано-показано": Apple очень странно перевела свой сайт на русский язык

22.03.2017 14:59 — Разное | Tut.by  
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Медиадиректор «Яндекса» Даниил Трабун обратил внимание на то, как компания Apple локализировала свой сайт для России. Об этом рассказывает издание «Медуза».

Например, на странице iPad появляются очень странные слоганы «Компьютер. Более чем. В двух размерах» и «Больше мощи. Больше развлечений. Больше вашего». На английском языке эти слоганы звучат как «Super. Computer. In two sizes» и «More personal. More powerful. More playful» соответственно.


Изображение: apple.com / meduza.io

Изображение: apple.com / meduza.io

А в разделе, посвященном приложению Clips, оказались совсем непонятные заголовки.


Изображение: apple.com / meduza.io

Позже Трабун обнаружил у себя в комментариях сотрудников российского отделения Apple и решил помочь им c переводом слоганов. И это оказалось не так просто.

Кстати, вчера Apple анонсировала новые 9,7-дюймовые iPad. Компания не устраивала презентацию, устройства стали доступны на ее сайте. Новые планшеты пришли на смену iPad Air 2, называются они теперь просто iPad. Главной новинкой в них оказались мощные процессоры Apple A9 (как в iPhone 6s).

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Например, на странице iPad появляются очень странные слоганы "Компьютер. Более чем. В двух размерах" и "Больше мощи. Больше развлечений. Больше вашего".

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