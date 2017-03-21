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СБУ потребовала объяснений от Лукашенко относительно "лагерей боевиков"

22.03.2017 15:05 — Разное | Ежедневник  
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СБУ потребовала объяснений от Лукашенко относительно "лагерей боевиков"

СБУ обратилась к белорусским коллегам по поводу объяснений, что имел в виду президент Александр Лукашенко, говоря о существовании лагерей с боевиками в Украине.

Об этом на брифинге в среду заявил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук, пишет Украинская правда.

"Что касается заявлений, что на территории Украины действуют какие-то лагеря, то наша служба отправила официальный запрос, и мы ожидаем дополнительную информацию наших коллег. Пока что детальной информации кроме того, что прозвучало из уст президента Беларуси, у нас нет", - добавил Ткачук.

Ранее Лукашенко заявил, что в Беларуси задержали боевиков, которые готовили вооруженную провокацию. По его словам, некоторых боевиков тренировали в лагерях на территории Украины.

"Кстати, один из лагерей был в районе Бобруйска и Осиповичей. Другие лагеря - в Украине. По-моему, в Литве или Польше (не буду утверждать, но где-то там)", - сказал Лукашенко.

 
 
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СБУ обратилась к белорусским коллегам по поводу объяснений, что имел в виду президент Александр Лукашенко, говоря о существовании лагерей с боевиками в Украине.

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