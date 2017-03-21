МИНСК, 22 мар — Sputnik. Служба безопасности Украины направила запрос в правоохранительные органы Беларуси в связи с заявлением президента республики Александра Лукашенко о том, что на территории Украины действуют тренировочные лагеря для боевиков, которые готовили вооруженную провокацию в республике.



© Sputnik / Виктор Толочко Посольство Украины в РБ обеспокоено информационной гигиеной местных СМИ

Лукашенко во вторник в Могилеве заявил, что были задержаны несколько десятков боевиков, которые готовили в стране вооруженную провокацию. По словам главы государства, они тренировались в лагерях, расположенных, в том числе, в Украине. Также ранее ГПК Беларуси сообщил о пресечении попытки прорыва через белорусско-украинскую границу автомобиля с оружием и, предположительно, тротилом.

"Что касается заявления, что на территории Украины действуют какие-то лагеря по подготовке людей, нашей службой направлен соответствующий запрос. По нашим каналам контактов с правоохранительными и специальными органами Республики Беларусь, мы ожидаем дополнительную информацию от наших коллег. Пока что более детальной информации, кроме той, что прозвучала от президента Беларуси, мы не имеем", — заявил в среду руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук в ходе брифинга, который транслировал украинский телеканал "112 Украина".

Ткачук также заметил, что "информация, которая прозвучала в СМИ относительно якобы прорыва с украинской территории каких-то транспортных средств в направлении белорусской границы, на сегодняшний момент не подтверждается".