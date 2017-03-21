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Аэропорт предупредил о проблемах с движением авто возле аэровокзала
22.03.2017 15:04 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 мар – Sputnik. Работы по модернизации привокзальной площади начаты в Национальном аэропорту Минск, в связи с этим автомобилисты могут столкнуться с временными трудностями при посещении воздушной гавани, сообщила в среду пресс-служба аэропорта.
© Sputnik / Виктор Толочко
Планируется, что количество полос движения в пунктах въезда и выезда на привокзальной площади будет увеличено, предусмотрят также специальную выделенную полосу для общественного автотранспорта.
"Во время строительства временно и поэтапно будут перекрываться существующие полосы движения, что может вызвать некоторые неудобства при посещении аэропорта", – сказали в пресс-службе.
В администрации РУП принесли водителям извинения за временные неудобства и попросили граждан, встречающих и провожающих пассажиров, планировать посещение аэропорта заранее с учетом указанных мероприятий.
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В аэропорту хотят увеличить количество полос для движения и выделить одну полосу для общественного транспорта.
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