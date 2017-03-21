МИНСК, 22 мар – Sputnik. Работы по модернизации привокзальной площади начаты в Национальном аэропорту Минск, в связи с этим автомобилисты могут столкнуться с временными трудностями при посещении воздушной гавани, сообщила в среду пресс-служба аэропорта.



© Sputnik / Виктор Толочко На новую "взлетку" в Национальном аэропорту возьмут кредит в $255 млн

Планируется, что количество полос движения в пунктах въезда и выезда на привокзальной площади будет увеличено, предусмотрят также специальную выделенную полосу для общественного автотранспорта.

"Во время строительства временно и поэтапно будут перекрываться существующие полосы движения, что может вызвать некоторые неудобства при посещении аэропорта", – сказали в пресс-службе.

В администрации РУП принесли водителям извинения за временные неудобства и попросили граждан, встречающих и провожающих пассажиров, планировать посещение аэропорта заранее с учетом указанных мероприятий.