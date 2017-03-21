



Постановлением Совета министров от 21 марта 2017 года № 209 внесены коррективы в порядок начисления взносов по государственному социальному страхованию.

В частности, Перечень выплат, на которые не начисляются взносы по государственному социальному страхованию, утвержденный постановлением Совета министров от 25 января 1999 года №115, дополнен денежными выплатами работникам в рамках программ и проектов международной технической помощи Европейского союза, сообщила пресс-служба Совмина.

В связи с утратой силы с 1 июня 2016 г. Декрета президента от 7 декабря 2012 года №9 ”О дополнительных мерах по развитию деревообрабатывающей промышленности“ из указанного перечня исключаются ежемесячные выплаты, которые помимо заработной платы производились в период действия контрактов работникам ОАО ”Борисовдрев“, ”Витебскдрев“, ”Гомельдрев“, ”Ивацевичдрев“, ”Мостовдрев“, ”Речицадрев“, ”ФанДОК“, ”Могилевдрев“ и РПУП ”Мозырский деревообрабатывающий комбинат“.

Согласно принятому постановлению, лицам, участвующим в реализации программ и проектов международной технической помощи Европейского союза, предоставлено право участвовать в системе государственного социального страхования и добровольно уплачивать взносы самостоятельно. Соответствующие дополнения внесены в Положение о порядке постановки на учет и снятия с учета плательщиков обязательных страховых взносов, утвержденное постановлением Совета министров от 10 июля 2009 г. № 917.

Кроме того, изменения и дополнения внесены в Положение о порядке обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности и по беременности и родам, утвержденное постановлением Совета министров от 28 июня 2013 года №569, что позволит лицам, участвующим в реализации программ и проектов международной технической помощи Европейского союза, реализовать право на получение пособия по временной нетрудоспособности и по беременности и родам при условии уплаты взносов в бюджет фонда.

Также в целях комплексного регулирования вопросов назначения и выплаты пособий внесены коррективы в данное Положение с учетом правоприменительной практики.

Постановлением установлены единые правила расчета среднедневного заработка при исчислении пособий.

Тарифная ставка (оклад) при исчислении пособий будет приниматься в расчет в сумме, не превышающей величину средней заработной платы работников в республике. Это позволит обеспечить более тесную увязку размера назначенного пособия с суммой уплаченных взносов в бюджет ФСЗН.

Наряду с этим внесены дополнения в Положение о порядке назначения и выплаты государственных пособий семьям, воспитывающим детей, утвержденное постановлением Совета министров от 28 июня 2013 года №569.

Установлено, что место назначения детских пособий лицам, участвующим в реализации программ и проектов международной технической помощи Европейского союза, будет определяться на основании сведений территориальных органов Фонда о постановке данных лиц на учет в качестве плательщиков взносов. Данными сведениями также будет подтверждаться их занятость при назначении детских пособий.