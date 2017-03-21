МИНСК, 22 мар — Sputnik. Инцидент с прорывом внедорожника в пункте пропуска "Александровка" показал, что на "зеленой" белорусско-украинской границе могут быть "дыры", считает эксперт в области национальной безопасности Александр Тищенко.

"Даже если это джип не пересекал украинскую границу в украинском пункте пропуска, то еще меньше должно быть радости (у украинской стороны — Sputnik). Это говорит о том, что "дырки" нужно искать по флангам по "зеленой" границе", — сказал Тищенко в среду на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik.

По его словам, если он не въезжал на территорию соседней Украины, то группа людей с оружием, с которыми он прорывался на территорию Беларуси, могла прийти с территории соседнего государства.

"Значит где-то он подбирал эту группу и подбирал закладку. "Схрон" где-то, видимо, был. Может быть, люди с оружием перешли границу", — сказал Тищенко.

"В данном контексте можно рассуждать много. Но то, что он не пересекал границу в украинском пункте пропуска, не говорит, что все хорошо для Украины", — сказал эксперт.

Тищенко также подчеркнул, что пограничные службы двух стран должны в первую очередь заботиться о повышении безопасности на границе.

"С точки зрения профессиональных взглядов и подходов нужно больше заботиться о проблеме таких дырок на зеленой границе", — отметил эксперт.

"Можно говорить о том, что, возможно, существует сеть каких-то пособников, каких-то каналов. И это уже очень серьезный звонок. Поэтому успокаиваться и говорить, что у нас все хорошо, а у вас все плохо, крайне неверно. Особенно когда речь идет о границе", — отметил Тищенко. В данной связи он подчеркнул, что граница имеет проблему с двух сторон. "Где-то есть источник, а где-то есть цель", — сказал он.



© Sputnik / Виктор Толочко ГПК сообщил новые подробности инцидента с Jeep на границе

"А радоваться, что нас это не касается, а вы сами что-то накрутили, неправильно. Ситуация намного серьезнее и нужно встречаться, разговаривать и закрыть этот участок границы с точки зрения "дырок" на зеленой границе", — сказал Тищенко.

Он также сообщил, что на том участке границы, где произошел инцидент с внедорожником, демаркация еще не завершена, но там есть вся необходимая пограничная инфраструктура.

Высказывая экспертное мнение о том, почему джип прорывался именно через пункт пропуска, а не через "дырки" на "зеленой" границе, Тищенко считает, что еще на подходе можно попасть в поле зрения инфраструктуры, которая применяется на "зеленой границе".

"А пункт пропуска был наиболее выгоден, чтобы побыстрее и незаметнее добраться к границе, внезапным прорывом пройти ее, чтобы прорваться вглубь территории", — сказал он.

По его словам, весь умысел был рассчитан на то, чтобы внезапно прорваться, а потом затеряться на территории страны.

ЧП произошло в ночь на понедельник, 20 марта, в районе пункта пропуска "Александровка". Пограничники с применением оружия задержали двоих нарушителей , третьему удалось скрыться. В машине обнаружены гранаты, пистолет и пластид.