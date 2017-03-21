Подробности о том, как в обычной посылке была найдена старинная икона Матери Божией Cмоленской в серебряном окладе, на радио Sputnik Беларусь рассказал начальник пункта таможенного оформления "Минская почта" Минской региональной таможни Павел Садовский.

По словам собеседника Sputnik, в пункте таможенного оформления "Минская почта" сотрудники таможни обратили внимание на посылку, которая следовала из США в Республику Беларусь в адрес минчанина. В сопроводительных документах к посылке было указано "картина с рамкой". Сотрудники таможни отправили посылку на ручной таможенный досмотр, в результате которого и была выявлена икона.



© Фото: Минская региональная таможня ГТК: судьбу найденной в посылке иконы решит суд

"Учитывая, что специалистов-культуроведов в отделе не было, мы направили данную икону на экспертизу. И уже по результатам экспертизы было установлено, что это икона "Матерь Божия Смоленская". Изготовлена она была во второй половине 19 века в Российской империи и относится к категории культурных ценностей", — рассказал Садовский.

Как выяснилось в ходе экспертизы, помимо живописного полотна, икона имеет оклад из драгоценных металлов и чеканку. Оклад сделан из серебра с использованием техники золочения. На обратной стороне иконы есть клейма мастеров.

По предварительной оценке, стоимость незаконно перемещаемой культурной ценности составляет около 4 тысяч долларов США.

По итогам проведенной экспертизы старинная икона была изъята и вместе с остальными материалами направлена в правоохранительный блок, который будет готовить материалы в суд. Судьба найденной в посылке из США старинной иконы Смоленской Божией Матери будет определена решением суда.

В Республику Беларусь ежегодно отправляется свыше 10 миллионов почтовых отправлений. Естественно, невозможно вскрыть каждое и посмотреть, что именно перемещается, отметил представитель таможни.

"Есть такое понятие, как система управления рисками. И на основании данной системы и тех индикаторов, которые доведены до сотрудников таможни, мы направляем то или иное отправление на ручной таможенный досмотр. Точно также было и в этот раз", — рассказал Садовский.

Комментируя возможную ответственность отправителя и получателя за пересылку культурной ценности, представитель таможни уточнил, что до момента получения товар принадлежит отправителю. Поскольку отправителем является лицо, находящееся за пределами Республики Беларусь, его установление находится в компетенции правоохранителей, вероятно, при помощи коллег из других стран.

"Подобного уровня находки не ежедневные и даже не еженедельные. Но монеты, кресты, предметы церковной утвари находятся в почтовых отправлениях достаточно регулярно", — уточнил представитель таможни.

Комментарий начальника пункта таможенного оформления "Минская почта" Минской региональной таможни Павла Садовского о найденной в обычной посылке старинной иконе слушайте на радио Sputnik Беларусь.