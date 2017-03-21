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Два километра в секунду: ВМС США показали стрельбу из рельсотрона на видео

22.03.2017 15:59 — Разное | Tut.by  
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Центр Военно-морских исследований ВМС США опубликовал видео с испытаний новейшей электромагнитной пушки на своем официальном канале. Начальная скорость снаряда достигает 2 км/с (около 7200 км/ч), он не несет взрывчатки, а цель поражается за счет кинетической энергии.

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Работу над рельсотроном в США начали 10 лет назад, сейчас идут испытания новейшего оружия. Известно, что на его разработку ушло уже более 500 миллионов долларов.

В качестве снарядов используются вольфрамовые болванки. Также американцы специально для рельсотрона разработали фугасные снаряды воздушного подрыва с дальностью полета до 100 км. Начальная скорость снарядов превышает 6000 км/ч.

Рельсотрон — мощное оружие, его снаряды способны пробить любую существующую сегодня броню. Главный недостаток электромагнитной пушки — большое энергопотребление, что не позволяет сделать компактный источник питания.

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В качестве снарядов используются вольфрамовые болванки.

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