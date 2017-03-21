﻿ На въезде и выезде в "Национальный аэропорт Минск" временно изменится схема движения транспорта. 21.by
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На въезде и выезде в "Национальный аэропорт Минск" временно изменится схема движения транспорта

22.03.2017 15:37 — Разное | Tut.by  
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В связи с модернизацией на въезде и выезде с привокзальной площади Национального аэропорта Минск будет временно изменяться схема дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.


— На пунктах въезда и выезда на привокзальной площади аэропорта увеличат количество полос для движения автомобилей. Также будет выделена отдельная полоса для движения общественного транспорта, — сообщает пресс-служба аэропорта. — Во время строительства временно и поэтапно будут перекрывать существующие дорожные полосы.

Сотрудники аэропорта предупреждают, что эти изменения могут вызвать некоторые неудобства при посещении аэропорта и просят планировать посещение аэропорта заблаговременно, с учетом указанных мероприятий.

 
Теги: Минск
 
 
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На пунктах въезда и выезда на привокзальной площади аэропорта увеличат количество полос для движения автомобилей.

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