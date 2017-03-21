С 30 марта по 2 апреля в кинотеатре «Пионер» пройдет ретроспектива японского кино. Минчанам покажут своеобразную киноантологию «Кайдан» — традиционного японского жанра, призванного красиво испугать зрителя. AFISHA.TUT.BY выяснила у организаторов, почему это событие нужно обязательно внести в свое расписание.

Кайдан — это исключительно японский традиционный жанр, рассказы о встречах со сверхъестественным: привидениями, ведьмами, демонами, оборотнями.



Игорь Сукманов, программный директор Минского международного кинофестиваля «Лiстапад»

— Эти фильмы ошибочно причисляют к фильмам ужасов, однако в них нет излишнего кровопролития или чрезмерного насилия. Тревога и страх достигаются за счет медленно нарастающего напряжения и беспокойного ожидания, — комментирует программу ее автор Игорь Сукманов. И добавляет, что в представлениях японцев мир реальный и мир призраков сосуществуют рядом и цель кайдана — передать этот мироуклад.





Когда: 30 марта, 18.30. Где: «Пионер». Сколько: 4 рубля. Режиссер: Киеси Куросава. О чем кино: Муж Мидзуки, Юсукэ, утонул в море три года назад. Когда он неожиданно возвращается домой, она не кажется удивленной, её интересует лишь одно: почему так долго муж не возвращался домой и что его могло задержать. В свою очередь Юсукэ предлагает жене отправиться в путешествие в «прекрасные места», которые он посетил за время своего отсутствия.

Игорь Сукманов: «Киеси Куросава — один из ведущих современных японских режиссеров, славу которому принесли фильмы в жанре мистических триллеров. Можно даже услышать в отношении него такое прозвище, как „японский Хичкок“. В фильме „Путешествие к берегу“ режиссер предпринял интересный эксперимент. Трогательную историю о непреходящей силе любви он виртуозно соединил с рассказом о встрече с призраками. На примере этого фильма видно, как традиции кайдана проникают в современную культуру Японии. Что не осталось незамеченным в киносреде: картина получила приз за лучшую режиссуру конкурса „Особый взгляд“ в Канне».





Когда: 31 марта, 18.30. Где: «Пионер». Сколько: 4 рубля. Режиссер: Кэндзи Мидзогути. О чем кино: изысканная экранизация «рассказов о привидениях» Уэды Акинари и Ги де Мопассана, действие которой разворачивается в смутную эпоху феодальных междоусобиц XVI века. Бедный гончар Гэндзюро, обуреваемый жадностью, невзирая на опасности военного времени и уговоры жены, отправляется в большой город продавать свои изделия. Вместе с соседом Тобэи, мечтающим стать самураем, на лодке он добирается до места назначения, где встречает таинственную незнакомку.

Игорь Сукманов: «Этот фильм для нас — предмет особой гордости. Во-первых, Мидзогути — один из лучших режиссеров мира, а «Луна в тумане» — фильм, который входит во все антологии как безупречный образец фантастического реализма. Во-вторых, это любимый фильм режиссера Андрея Тарковского. Безусловно, эта картина наряду с шедеврами Бергмана, Брессона, Бунюэля повлияла на видение и кинематографический почерк российского классика кино.

Открытие Мидзогути в области киноязыка в том, что он изобрел свой неповторимый стиль. Японец работал с протяженными трэвеллинг-планами. Но помимо этого изысканного приема «один кадр — один план», картина, кажется, не реконструирует, а именно запечатлевает безвозвратное прошлое — призрачную субстанцию света и теней, каким-то колдовским способом вдруг отпечатавшуюся на целлулоиде. Эту странную иллюзию потустороннего создает преобладание длительных, словно растянутых во времени общих планов, звук, лишенный всех преимуществ «dolby surround», и особенность взаимодействия оптики и света. Отмечу, что в Минске на большом экране фильм не показывали никогда, а мы привозим еще и отреставрированную версию, премьера которой состоялась пару лет назад в престижной программе классического кино на Каннском кинофестивапе.





Когда: 1 апреля, 18.00. Где: «Пионер». Сколько: 4 рубля. Режиссер: Сацуо Ямамото. О чем кино: Синдзабуро — отпрыск богатой и влиятельной семьи. Вместо того чтобы делать карьеру самурая, он предпочитает учить грамоте бедных детей. Однажды он знакомится с симпатичной Оцую. Она рассказывает грустную и туманную историю, как была продана в проститутки за долги отца.

Игорь Сукманов: «Для Ямамото обращение к этому жанру довольно неожиданно. Дело в том, что он в японском кино всегда ассоциировался с режиссерами социального направления. А эта картина показывает, что даже у человека с атеистическими взглядами на мир верность традициям берет верх. В результате мистической истории в „Пионовом фонаре“ придается пикантный социальный контекст».





Когда: 2 апреля, 18.00. Где: «Пионер». Сколько: 4 рубля. Режиссер: Сэйдзюн Судзуки. О чем кино: 1926 год. Молодой драматург Сюнко Мацудзаки рассказывает своему наставнику Тамаваки о трех удивительных встречах с красавицей Синако. Внезапно он обнаруживает сходство одной из комнат в доме Тамаваки с помещением, где происходили его встречи с Синако. Юноша пугается: неужели Синако может оказаться женой его наставника? Через несколько дней Мацудзаки знакомится с Инэ, которая является почти копией Синако. Инэ представляется супругой Тамаваки. Но Мацудзаки слышал, что Инэ недавно умерла.

Игорь Сукманов: «Сэйдзюн Судзуки — один из главных японских постмодернистов, соответственно, и жанр кайдан он прочитывает иначе, показывая, как экзотическая европейская культура причудливым образом сочетается с традиционным мировоззрением японцев. В свое время этот фильм стал событием среди эстетов и повлиял на кинематограф Вонг Кар-Вая».

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