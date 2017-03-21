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Американец, поющий песни группы "Ленинград", стал звездой Сети

22.03.2017 16:05 — Разное | Tut.by  
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Музыкант Chase Winters из Бруклина спел на одной из площадей Нью-Йорка хит российской рок-группы «Гражданская оборона». На своем YouTube-канале исполнитель публикует видео с исполнением и других композиций на русском языке, в том числе кавер-версий песен группы «Ленинград».


По словам Уинтерса, он самостоятельно выучил русский по песням и фильмам. А любовь к русской культуре ему привили знакомые из России.

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«Однажды судьба свела бруклинского музыканта Чейза Уинтерса с русскими ребятами в Нью-Йорке. Чейз настолько проникся русской культурой, что за несколько лет выучил язык по онлайн-курсам и сериалам. А потом он познакомился с творчеством великих рок-музыкантов: Егора Летова, Бориса Гребенщикова, Земфиры и многих других», — сообщается в описании к видео.

В частности, жителя Бруклина покорило творчество группы «Ленинград».

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Напомним, специально для тех, кто хотел попасть на шоу группы «Ленинград» в Минске, но не успел, объявлен дополнительный концерт. Он состоится 1 декабря в «Минск-Арене». Билеты уже в продаже.

Купить билеты можно на сайте AFISHA.TUT.BY.

Цены билетов: сектора — 35 — 95, танцпол — 65, фанзона — 80 рублей. Для лиц старше 18 лет.

Инфолиния: +375 29 75 111 75, +375 29 106 000 2.

Купить билет

***

Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш двух билетов на концерт Григория Лепса в Минске.

Для участия вам необходимо:

1. Скачать приложение «Афиша» для iOS или Android

2. Открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать»

>> скачать для iOS

>> скачать для Android

 
Теги: Минск
 
 
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Как благодаря музыканту Чейзу Уинтерсу сибирский рок и песни группы "Ленинград" и "Гражданская оборона" добрались до Бруклина.

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