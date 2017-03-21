Музыкант Chase Winters из Бруклина спел на одной из площадей Нью-Йорка хит российской рок-группы «Гражданская оборона». На своем YouTube-канале исполнитель публикует видео с исполнением и других композиций на русском языке, в том числе кавер-версий песен группы «Ленинград».





По словам Уинтерса, он самостоятельно выучил русский по песням и фильмам. А любовь к русской культуре ему привили знакомые из России.

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«Однажды судьба свела бруклинского музыканта Чейза Уинтерса с русскими ребятами в Нью-Йорке. Чейз настолько проникся русской культурой, что за несколько лет выучил язык по онлайн-курсам и сериалам. А потом он познакомился с творчеством великих рок-музыкантов: Егора Летова, Бориса Гребенщикова, Земфиры и многих других», — сообщается в описании к видео.

В частности, жителя Бруклина покорило творчество группы «Ленинград».

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Напомним, специально для тех, кто хотел попасть на шоу группы «Ленинград» в Минске, но не успел, объявлен дополнительный концерт. Он состоится 1 декабря в «Минск-Арене» . Билеты уже в продаже.

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Цены билетов: сектора — 35 — 95, танцпол — 65, фанзона — 80 рублей. Для лиц старше 18 лет. Инфолиния: +375 29 75 111 75, +375 29 106 000 2. Купить билет

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