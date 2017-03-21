МИНСК, 22 мар – Sputnik. Сырая и прохладная погода сохранится в Беларуси до конца рабочей недели, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

По информации синоптиков, в ближайшие через территорию республики пройдет ряд атмосферных фронтов со стороны Балтики.

Так, рассказали в Гидромете, в четверг в республике ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди пройдут ночью и утром в юго-восточных регионах Беларуси, а температура ночью составит от –2 до +4°С, днем – +7..+13°С.

В пятницу 24 марта днем на большей части территории страны также возможны дожди, ночью термометры покажут от –2°С по северу Беларуси до +6°С по югу, днем – от +5 до +12°С.

Погоду в субботу 25 марта будет определять малоактивный атмосферный фронт с Балтийского моря – днем в северо-западных регионах пройдет мокрый снег с дождем, а температура поднимется только до +5..+10°С.