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Белорусская федерация футбола огласила бюджет на 2017 год и отчиталась о финансах 2016-го
На прошедшей 22 марта ежегодной отчетной конференции АБФФ был оглашен
Как отмечает
Планируемый доход Ассоциации в 2017 году составит 17,66 млн рублей (8,88 млн долларов). Основные статьи доходов – помощь от ФИФА и УЕФА, поступления от спонсоров и оказание рекламных услуг.
Расходная часть бюджета АБФФ в 2017 году составит 19,24 млн рублей (9,68 млн долларов).
Таким образом, дефицит бюджета ассоциации в 2017 году составит 0,8 млн долларов.
В АБФФ не исключают кредит в миллион рублей (около 503 тысяч долларов).
Пресс-служба АБФФ
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На прошедшей 22 марта ежегодной отчетной конференции АБФФ был оглашен финансовый отчет Белорусской федерации футбола за 2016 год, а также утвержден бюджет...
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