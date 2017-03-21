На прошедшей 22 марта ежегодной отчетной конференции АБФФ был оглашен финансовый отчет Белорусской федерации футбола за 2016 год, а также утвержден бюджет организации на 2017 год.



Фото: abff.by

Как отмечает Tribuna.com , в 2016 году доходная часть бюджета составила 27,4 млн рублей (13,78 млн долларов), расходная – 27,5 млн рублей (13,83 млн долларов).

Планируемый доход Ассоциации в 2017 году составит 17,66 млн рублей (8,88 млн долларов). Основные статьи доходов – помощь от ФИФА и УЕФА, поступления от спонсоров и оказание рекламных услуг.

Расходная часть бюджета АБФФ в 2017 году составит 19,24 млн рублей (9,68 млн долларов).

Таким образом, дефицит бюджета ассоциации в 2017 году составит 0,8 млн долларов.

В АБФФ не исключают кредит в миллион рублей (около 503 тысяч долларов).

Пресс-служба АБФФ представила видеоотчет о ежегодной конференции.

Видео: Беларуская федэрацыя футбола

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