



Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию страны на три года российской участнице "Евровидения" Юлии Самойловой.

Как заявила пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская на своей странице в Facebook, решение было принято на основании полученных данных о нарушении Самойловой законодательства Украины. Речь идет о том, что певица давал концерты в Крыму.

Власти Украины и ранее заявляли, что могут запретить въезд певице в страну, а сейчас реализовали свою угрозу. Запрет на въезд Самойловой в Украину лишает ее возможности участвовать в конкурсе "Евровидение 2017", который пройдет в Киеве.