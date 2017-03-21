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Российской участнице "Евровидения" Юлии Самойловой запретили въезд в Украину
22.03.2017 16:46 — Разное | Ежедневник
Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию страны на три года российской участнице "Евровидения" Юлии Самойловой.
Как заявила пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская на своей странице в Facebook, решение было принято на основании полученных данных о нарушении Самойловой законодательства Украины. Речь идет о том, что певица давал концерты в Крыму.
Власти Украины и ранее заявляли, что могут запретить въезд певице в страну, а сейчас реализовали свою угрозу. Запрет на въезд Самойловой в Украину лишает ее возможности участвовать в конкурсе "Евровидение 2017", который пройдет в Киеве.
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Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию страны на три года российской участнице "Евровидения" Юлии Самойловой.
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