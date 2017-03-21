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«Евросеть» может объединиться со «Связным»

22.03.2017 17:00 — Разное | Ежедневник  
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«Евросеть» может объединиться со «Связным»

provider-chehov.ru

Разделение "Евросети", которое обсуждают ее акционеры "Вымпелком" и "МегаФон", может стать лишь первым этапом сделки по реорганизации сотовой розницы.

Как стало известно «Коммерсанту», на втором этапе возможно объединение "Евросети" с ее конкурентом "Связным". В результате может быть создана новая компания, управляющая почти 5 тыс. салонов связи.

Акционеры "МегаФона" и "Связного" обсуждают создание компании, в которую войдут салоны "Евросети" и компания "Связной", рассказал "Ъ" источник, близкий к сотовому оператору, и подтвердил партнер компаний "большой тройки". «Есть план, чтобы произошла сделка, в результате которой будет создана отдельная компания, управляющая салонами связи обоих ритейлеров»,— сказал собеседник "Ъ". Ее соучредителями будут "МегаФон" и совладельцы "Связного"; возможно, акционеров будет больше, добавил он.

Объединенная компания "Связного" и "Евросети" на первом этапе может получить под управление около 5 тыс. салонов: примерно 2,7 тыс. магазинов "Связного" и более 2 тыс. "Евросети", а в дальнейшем число салонов планируется увеличить до 6 тыс., рассказал собеседник "Ъ". Под каким названием она будет работать, пока не решено, возможно, будет новый бренд, предполагает он.

У "Евросети" более 4 тыс. салонов связи. Компания принадлежит на паритетных началах "Вымпелкому" и "МегаФону". В прошлом году акционеры начали обсуждать будущее "Евросети". Весной и осенью 2016 года рассматривался сценарий вхождения "Связного" в капитал "Евросети", рассказывал источник "Ъ", участвовавший в консультациях.

В "Вымпелкоме" и "МегаФоне" отказались комментировать ситуацию. В офисе основного владельца "Связного" Олега Малиса не ответили на запрос. Представитель "Связного" Сергей Тихонов отметил, что компания "не комментирует слухи".

 
 
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Разделение "Евросети", которое обсуждают ее акционеры "Вымпелком" и "МегаФон", может стать лишь первым этапом сделки по реорганизации сотовой розницы.

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