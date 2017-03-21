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Танкер с иранской нефтью для Беларуси прибыл в Одессу
22.03.2017 17:44 — Разное | Ежедневник
Танкер с иранской нефтью для Беларуси прибыл в порт Одессы, сообщил заместитель генерального директора ЗАО "Белорусская нефтяная компания" Сергей Гриб.
«Танкер с иранской нефтью объемом 80 тыс. т прибыл в порт Одессы и уже разгружен», – проинформировал он.
Первая партия нефти поступит на Мозырский НПЗ в течение текущей недели.
Как ранее сообщалось, президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу диверсифицировать поставки нефти в страну, чтобы снять зависимость от России и возместить потерянные объемы в результате нефтегазовых разногласий двух стран.
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Танкер с иранской нефтью для Беларуси прибыл в порт Одессы, сообщил заместитель генерального директора ЗАО "Белорусская нефтяная компания" Сергей Гриб.
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